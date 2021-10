La Comunità del Cibo della Valdichiana al lavoro su progetti dell’agrobiodiversità e politica del cibo

Venerdì 29 ottobre alle ore 9:30 la Comunità del Cibo della Valdichiana presenta la sua tabella di marcia in un webinar online dove, oltre alle istituzioni e ai tecnici, prenderanno parte professori e studenti delle scuole del territorio per mettere le basi a progetti legati all’agrobiodiversità, agli agroecosistemi e alla politica del cibo.Il primo atto della Comunità del Cibo della Valdichiana, dopo la sua costituzione, è la presentazione della sua tabella di marcia e dei suoi progetti in essere attraverso un webinar online in programma per venerdì 29 ottobre a partire dalle ore 9:30.All’incontro online, oltre ai saluti iniziali di Ginetta Menchetti presidente della Comunità del Cibo della Valdichiana, Massimo Guasconi presidente della Camera Commercio Arezzo-Siena e Roberto Scalacci della Regione Toscana e dirigente Settore Agricoltura e Sviluppo Rurale, ci saranno gli interventi tecnici della dottoressa Fausta Fabbri della Regione Toscana, del dottor Filippo Masina dell’Università di Siena, del professor Stefano Biagiotti dell’Università Telematica Pegaso e della professoressa Simona Maccherini dell’Università di Siena Dipartimento Scienze della Vita.Gli interventi ruoteranno intorno alla valorizzazione dell’agrobiodiversità toscana e degli indicatori della biodiversità negli agroecosistemi, alla partecipazione come elemento fondamentale della Comunità del Cibo della Valdichiana e come strumento operativo della politica del cibo.Al webinar prenderanno parte anche i docenti e gli studenti dell’I.I.S. "Pellegrino Artusi" di Chianciano Terme, dell’I.I.S.S. "A.Poliziano" di Montepulciano , dell’I.I.S. "Valdichiana" di Chiusi-Montepulciano, dell’I.S.I.S. "A. Vegni" di Capezzine Cortona e dell’I.I.S. "Luca Signorelli" di Cortona. Modera l’incontro il giornalista Alessio Banini e si potrà partecipare al webinar dalle pagine Facebook dell’Associazione dell’Aglione della Valdichiana, del magazine La Valdichiana (anche YouTube) e di Qualità e Sviluppo Rurale.La Comunità del Cibo della Valdichiana, recentemente costituita, è risultata vincitrice di un bando, che prevede un contributo di 12mila euro della Regione Toscana con il progetto S3T3. Attualmente la Comunità del Cibo vede la partecipazione di 8 coltivatori, di cui 4 coltivatori custodi, il Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di Siena e Qualità e Sviluppo Rurale. Gli obiettivi previsti dal progetto, che in parte riassumono le azioni previste dalla neo Comunità del Cibo, sono: l’informazione e la sensibilizzazione della popolazione residente e delle imprese del territorio della nascita dell’Associazione; la conoscenza dei caratteri economici, sociali e commerciali; il rafforzamento dell’indennità territoriale e la divulgazione dei risultati ottenuti con un’efficace comunicazione.