Inizia sabato la Mostra Mercato del Tartufo Bianco di San Giovanni d’Asso

Punti vendita, stand gastronomici, mercatino dei prodotti tipici, cene di gala, degustazioni, e l'imperdibile “Treno Natura”

Inizia domani, sabato 13 novembre, la trentacinquesima edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi a San Giovanni d’Asso nel comune di Montalcino.Un ricco programma di eventi accoglierà i visitatori nei due week end centrali di novembre (13-14 e 20-21) che, oltre a poter acquistare il “Diamante Bianco”, troveranno degustazioni, mercatini di prodotti tipici, spettacoli itineranti e, naturalmente, forniti stand gastronomici con i prodotti del distretto rurale di Montalcino e Cene di Gala.Il brindisi di apertura è fissato alle ore 10 con l’apertura dello “Square Food”in piazza Gramsci, la tensostruttura che ospita i principali stand gastronomici con i prodotti del territorio. Con il via ufficiale prende vita anche il mercatino lungo le vie del borgo con i prodotti tipici. Per i pranzi (e le cene) oltre allo Square Food, sono disponibili lo stand gastronomico gestito direttamente dalla Pro Loco di San Giovanni d’Asso e i ristoranti del paese.Nella Sala del Camino del Castello, è in programma (fin dalle ore 9) il convegno sui cambiamenti climatici in tartuficoltura. Saranno presentati gli obiettivi del “Go Habitar-Si”, nato per favorire la mitigazione dei cambiamenti climatici che minacciano la tartuficoltura toscana.Partecipano: Angelo Braconi, vicesindaco del Comune di Montalcino; Paolo Valdambrini, presidente Associazione Tartuficoltori Senesi, Stefano Scaramelli, vicepresidente del Consiglio Regionale della Toscana, le consigliere regionali Anna Paris e Elena Rosignoli; Gianfranco Berni presidente della Fita; Domizia Donnini, Università degli Studi di Perugia; Gilberto Bragato, Crea di Gorizia; Simone Belmondo di WeTruf.Alle 11,30 parte da San Giovanni la prima “Cerca” con i tartufai e i propri cani.Per chi resta nel borgo, la Sala del Camino all'interno del Castello ospita, alle 15,30, la degustazione guidata di “Pannacotta, cioccolato fondente e tartufo bianco delle crete senesi in abbinamento al Vin Santo”.Alle 20, nel Castello, l’attesa Cena di Gala con il ristorante stellato “La Parolina” è già sold out. Ci sono ancora posti disponibili, invece, per la Cena di Gala di sabato 20 novembre “Luoghi storici incontrano le eccellenze del territorio” con lo chef Fatjon Goga del ristorante dell’Amorosa, nell'omonimo piccolo borgo divenuto un prestigioso Boutique Hotel.Domenica 14 novembre, si inizia da Siena con la partenza dalla stazione ferroviaria (8,50) del “Treno Natura”, il convoglio d’epoca che attraversa la Val d’Arbia, Monte Antico, la Val d’Orcia e le zone del Brunello, le Crete Senesi per arrivare a San Giovanni d’Asso attraversando paesaggi rurali fra i più ammirati al mondo.Stand, mercatino e Square Food aprono intorno alle ore 10,30 e alle ore 11 si può vivere la suggestiva esperienza della “Cerca” andando con i tartufai ed i loro cani nei boschi vicini a San Giovanni d’Asso (è gradita la prenotazione).Sempre alle 11, la Sala del Camino ospita l'inaugurazione del Distretto Rurale di Montalcino con la presentazione dei tanti prodotti tipici che il territorio può offrire, non solo vino e tartufo, ma anche olio Evo, farro miele, zafferano, formaggi.Assolutamente da non perdere, sempre nella Sala del Camino, la 24esima edizione del concorso “Sapori Senesi” per premiare il miglior formaggio pecorino in collaborazione del Consorzio Agrario Provinciale di Siena. Nella sua versione a “latte crudo” offre un'incredibile qualità e varietà di sapori ed aromi. La degustazione guidata (su prenotazione) è fissata alle 18Il programma completo è sul sito www.tartufodisangiovannidasso.it . Per informazioni sul programma completo e prenotazioni contattare il 349 7504247 (segreteria organizzativa).