Pane, pasta e olio con marchio di filiera: prodotti che fanno bene a salute e territorio

Tutela e salvaguardia del territorio attraverso la coltivazione di prodotti che fanno bene anche alla salute. Per farli conoscere, spiegandone le proprietà benefiche per l’organismo, il Consorzio Agrario di Siena, con il patrocinio del Comune di Siena, organizza giovedì 20 dicembre il convegno dal titolo “Grani&Ulivi – il paesaggio della nostra terra si fa nutrimento&salute” (ore 17 – Sala delle Lupe, Palazzo Pubblico).L’obiettivo del convegno è quello di far comprendere come pane, pasta e olio, con un marchio di filiera che ne certifichi l’origine, possano garantire al cittadino/consumatore la tutela e la salvaguardia del territorio oltre che il benessere e la salute del corpo.Ad aprire l’incontro sarà il sindaco di Siena Luigi De Mossi, per poi proseguire con gli interventi del nutrizionista Pier Luigi Rossi su “Medicina e Agricoltura: Scienze per la Vita”, del genetista Stefano Benedettelli su “Grani Antichi e Miglioramento Genetico”; del pastaio Giovanni Fabbri su “Pasta: il rispetto dei tempi di pastificazione”; del fornaio Corrado Menchetti su “Pane: tecniche di lavorazione”; dell’auditor Fabio Bianciardi su “La certificazione: tutele e garanzie”. A concludere i lavori sarà il presidente del Consorzio Agrario Alessandro Cinughi de Pazzi. Modera il direttore del Consorzio Agrario di Siena Giovanni Bizzaro. Al termine del convegno per tutti i presenti degustazione di prodotti tipici nell’Entrone di Palazzo Pubblico.