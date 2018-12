Nasce il premio ''Terra di Siena'': mercoledì 19 dicembre la consegna dei riconoscimenti dell'Upa

Cerimonia mercoledì 19 dicembre alle ore 18,45 nell’Auditorium Santo Stefano in Piazza La Lizza

A precedere l’evento il “Concerto di Natale”, aperto alla cittadinanza, con l’Unione Corale Senese Ettore Bastianini e il coro di voci bianche “I Germogli”

Un riconoscimento per chi si è distinto nella coltivazione delle radici senesi promuovendone il valore in Italia e nel mondo. E’ questo l’obiettivo della prima edizione del Premio “Terra di Siena” ideato e organizzato dall’Unione Provinciale Agricoltori di Siena. La premiazione è in programma mercoledì 19 dicembre alle ore 18,45 nell’Auditorium Santo Stefano (Piazza La Lizza, 2- ingresso gratuito). Il premio è stato realizzato dagli studenti dell’Istituto d’Arte Duccio di Buoninsegna di Siena.«Con questo riconoscimento vogliamo rafforzare ancora di più il nostro legame con Siena e con i suoi migliori frutti – spiega il direttore di Upa Siena Gianluca Cavicchioli -. Gli insigniti sono tutte personalità o realtà che portano il nome di Siena in Italia e nel mondo esaltandone quei valori che rendono la città ed il suo territorio unici sotto ogni punto di vista». La giuria del premio è composta dall’Arcivescovo di Siena Colle Val d’Elsa e Montalcino Antonio Buoncristiani, dal Prefetto di Siena Armando Gradone, dal rettore dell’Università di Siena Francesco Frati, dal presidente della Provincia di Siena Silvio Franceschelli e dal presidente del Cesvot di Siena Viro Pacconi.A precedere la cerimonia (ore 18) il “Concerto di Natale” che, ogni anno, l’Upa Siena organizza per i suoi soci e per tutta la cittadinanza come messaggio beneagurante in vista della festività natalizie. Ad esibirsi l’Unione Corale Senese Ettore Bastianini e il coro di voci bianche “I Germogli”.Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare al pomeriggio di festa.