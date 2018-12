I prodotti del territorio al centro di un convegno a Palazzo pubblico

L’appuntamento, per il 20 dicembre, prevede degustazioni all’interno del Cortile del Podestà

I prodotti di qualità del territorio saranno al centro del convegno “Grani&Ulivi: il Paesaggio della Nostra Terra si fa Nutrimento&Salute”, che si terrà giovedì 20 dicembre alle ore 17 nella Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico. L’appuntamento, organizzato dal Consorzio Agrario di Siena, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, prende spunto dai campi di grano e dalle piante di ulivo che caratterizzano il nostro territorio, in un ideale passaggio dalla terra al piatto, e si pone l'obiettivo di far apprezzare le produzioni senesi certificate dal marchio di filiera. Particolare attenzione verrà dedicata alle eccezionali proprietà nutritive, che garantiscono salute e benessere, di pane, pasta e olio delle Terre di Siena. Al termine del convegno si terrà una degustazione a base di prodotti a km zero all’interno del Cortile del Podestà, offerta dal Consorzio Agrario.