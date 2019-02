Dal 19 marzo avvio della fase sperimentale del mercato dei produttori agricoli in piazza Amendola

La giunta comunale di Siena ha dato l’autorizzazione all’attivazione, in via sperimentale, da martedì 19 marzo per un anno, di un mercato di produttori agricoli in piazza G. Amendola."Un’iniziativa nata per favorire e promuovere l’agricoltura locale, educare al rispetto della stagionalità dei prodotti con attenzione alla trasparenza e alla tracciabilità", come ha affermato l’assessore al Commercio Alberto Tirelli.Il mercato di filiera corta a cadenza settimanale, tutti i martedì dalle 8.30 alle 14, gestito dai produttori agricoli aderenti a Campagna Amica di Coldiretti valorizzerà la grande ricchezza agricola del territorio e, al tempo stesso, il valore dell’agricoltura italiana.