La chianina in festa per la ''La valle del Gigante Bianco''

Dal 24 maggio al 2 giugno torna l’evento per valorizzare la razza chianina nella sua zona d’origine

Gli Amici della Chianina accompagneranno tra le tradizioni e l’enogastronomia della Valdichiana

Due fine settimana dedicati alla chianina nella sua zona d’origine. Da venerdì 24 a domenica 26 maggio e da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno si terrà la quindicesima edizione de “La valle del Gigante Bianco” che, con sede principale a Bettolle ma dislocata tra varie località della Valdichiana aretina e senese, proporrà un ricco calendario di appuntamenti tra rievocazioni storiche, visite agli allevamenti, percorsi cicloturistici, convegni e, ovviamente, degustazioni.L’intero programma sarà animato dalla volontà di far scoprire e valorizzare la razza bovina più nota al mondo che rappresenta un volano per lo sviluppo economico e turistico della vallata. La rassegna è organizzata dagli Amici della Chianina in collaborazione con il comune di Sinalunga e con il Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell’Appenino Centrale, con il coinvolgimento di tante associazioni, enti e istituzioni delle due provincie interessate.I primi tre giorni saranno caratterizzati da due iniziative principali: il sabato sera è in programma la quarta edizione della cena di degustazione “100 bistecche di Chianina - Limited Edition” dedicata al taglio più pregiato del bovino, mentre il giorno successivo tornerà il raduno “Auto e moto vintage” e la ciclo-pedalata “Borghi & Chianina” che porterà alla scoperta turistica degli antichi borghi fortificati e delle fattorie monumentali di Sinalunga.Il secondo fine settimana, invece, sarà caratterizzato per tutti i tre giorni da un appuntamento atteso e partecipato quale “Stalle di chianina aperte” che proporrà una visita ai principali allevamenti di razza chianina dislocati in Valdichiana tra Arezzo e Siena con possibilità di degustazioni in loco. Sabato 1 giugno, alle 15.00, è in calendario una tavola rotonda dedicata ai 150 anni dalla nascita del professor Ezio Marchi, il padre dell’odierno allevamento della chianina, che sarà seguita dal momento formativo tra diversi tagli di carne de “La grande disfida della chianina” e dalla cena di gala “Chianina in tavola” presso la dimora Il Casato.L’ultimo evento sarà la decima rievocazione storica del matrimonio contadino in Valdichiana con una vera e propria ricostruzione in abiti d’epoca della tipica cerimonia nuziale agricola, dei cortei e dei balli degli anni ‘50.Tutti i sei giorni de “La valle del Gigante Bianco”, inoltre, proporranno concerti, spettacoli, laboratori e tante altre attività per grandi e piccoli, oltre alla possibilità di provare i piatti dell’Osteria della Chianina e il cibo di strada dello Streetfood del Gigante Bianco.«La Valdichiana è conosciuta in tutto il mondo come la zona d’origine della chianina - commenta Giovanni Corti, presidente degli Amici della Chianina, - e questa razza bovina è stata un importante motore per lo sviluppo socio-economico dell’intero territorio. “La valle del Gigante Bianco”, dunque, tornerà ad essere un’occasione per riscoprire questo stretto legame attraverso tante iniziative legate alla valorizzazione dell’enogastronomia, della storia, della cultura e delle tradizioni locali».