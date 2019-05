Al via la prima edizione di Caseifici aperti alla scoperta del Pecorino Toscano DOP

Sabato 1° giugno i caseifici aprono le loro porte per conoscere i maestri casari e vedere la lavorazione

Tutto pronto per la prima edizione di ‘Caseifici aperti’ alla scoperta del Pecorino Toscano DOP, in programma sabato 1° giugno. Durante la giornata sarà possibile visitare uno dei quattro caseifici che hanno aderito all’iniziativa in provincia di Firenze, Grosseto e Pisa per approfondire l’arte casearia toscana e incontrare i maestri casari che ogni giorno producono uno dei formaggi più antichi d’Italia: il Pecorino Toscano DOP. L’iniziativa è organizzata grazie al contributo della Regione Toscana e in collaborazione con gli chef dell’Associazione Regionale Cuochi della Toscana che, nel corso della giornata di sabato 1° giugno, saranno impegnati con cooking show e degustazioni di piatti e ricette a base di Pecorino Toscano DOP presso i caseifici aderenti. L’iniziativa è gratuita e aperta a grandi e bambini.Caseifici aperti: alla scoperta del Pecorino Toscano DOP. L’iniziativa, oltre ad accompagnare grandi e piccini alla scoperta della produzione di Pecorino Toscano DOP nel rispetto di un rituale artigianale antichissimo, permetterà di visitare le celle di stagionatura e assistere alla marchiatura delle forme a inchiostro, per il pecorino fresco, e a caldo, per quello stagionato. Oggi come ieri, il pecorino toscano caratterizza la tradizione casearia della Toscana e della zona di origine - Toscana e alcuni comuni limitrofi di Lazio e Umbria - all’interno della quale si produce il latte, lo si trasforma in formaggio e si porta a fine stagionatura. Il suo sapore unico e delicato racconta una storia antica che va dagli Etruschi ai giorni nostri all’insegna della qualità e del legame strettissimo con il territorio.I Caseifici aperti. Sabato 1° giugno saranno quattro i caseifici coinvolti in tutta la Toscana nell’iniziativa Caseifici aperti. In provincia di Grosseto, saranno protagonisti dell’evento il Caseificio Follonica, aperto alle ore 9 alle ore 10.30 per gruppi di massimo 15 persone, e il Caseificio Sociale Manciano che, dalle ore 9 alle ore 12, ogni 30 minuti, organizzerà visite guidate alla lavorazione del Pecorino Toscano DOP per gruppi di massimo 15-20 persone. In provincia di Pisa, in località Acciaiuolo di Fauglia, sarà il Caseificio Busti ad aprire le porte dello stabilimento con visite ogni 30 minuti, dalle ore 9 alle ore 12, per gruppi di massimo 20 persone. In provincia di Firenze, infine, sarà la Cooperativa Agricola Il Forteto a fare gli onori di casa, con visite guidate alle ore 11.30 e alle ore 12.15 per gruppi di massimo 20 persone.Grazie alla collaborazione con l’Associazione Regionale Cuochi della Toscana, in ognuno dei quattro caseifici aderenti sarà organizzato un cooking show con piatti e ricette a base di Pecorino Toscano DOP. Lo Chef Andrea Tassone del Ristoro Dantesco presenterà, presso il Caseificio Busti, la ‘Spuma di Pecorino con cipolla di Certaldo in agrodolce e terra di cacao’, mentre presso il Caseificio Sociale Manciano sarà protagonista lo Chef patron Matteo Donati del Ristorante Donati di Castiglione della Pescaia con la ‘Fonduta di Pecorino Toscano, fregola, cipolla caramellata e guanciale croccante’. Al Caseificio Follonica ci saranno Paolo Santi, Chef del Ristorante Scalo del Granduca di Follonica e Michele Cocola, gestore dei Ristoranti Il Tiburon e La Bottega a Follonica, che si alterneranno con tre ricette: Cadeaux di Pecorino Toscano DOP fresco, Malloreddus con Pecorino Toscano DOP, pepe e cozze e Chupa Chups di baccalà e Pecorino Toscano DOP con maionese di datterino. Ospite de Il Forteto sarà, infine, la Chef Sara Soggiu, che presenterà uno Sformatino di cipolle rosse con fonduta di Pecorino Toscano DOP e chips di pane alla maggiorana.Come iscriversi. Per partecipare a Caseifici aperti e prenotare una delle visite nei caseifici aderenti, è possibile iscriversi nella sezione dedicata all’evento sul sito www.pecorinotoscanodop.it