''BuyFood Toscana 2019'', a Sena l'evento dedicato ai prodotti DOP e IGP della Toscana

Si svolgerà venerdì 7 giugno presso il complesso del Santa Maria della Scala BuyFood Toscana 2019, organizzato dalla Regione Toscana in collaborazione con PromoFirenze, Comune di Siena e Fondazione Qualivita.L’evento, dedicato a far conoscere il meglio dei prodotti agroalimentari DOP, IGP della Toscana. Un viaggio a tappe, che percorrerà idealmente tutto il territorio regionale, dall’olio extravergine al pane, dal prosciutto al pecorino, passando alla cinta senese e arrivando poi ai cantucci e ai ricciarelli, solo per citare alcuni dei prodotti protagonisti in passerella.Saranno presenti alla manifestazione oltre 50 aziende e numerosi buyer provenienti da tutto il mondo, insieme ai rappresentanti di 15 Consorzi e Associazioni di tutela. L’obiettivo di BuyFood Toscana è duplice: ampliare la conoscenza dei prodotti toscani certificati e promuoverne la commercializzazione nei paesi europei ed extraeuropei.Venerdì 7 giugno7° piano Santa Maria della Scala – SienaPresenta Luisanna Messeri, Cuoca e Presentatrice "La prova del cuoco"14:15 Apertura dei lavoriLuigi De Mossi, Sindaco di SienaMarco Remaschi, Assessore Agricoltura della Regione Toscana14.30 – 15.00 La qualità dei prodotti agroalimentari toscani: dati e tendenzeMauro Rosati, Direttore Generale Fondazione Qualivita15.00 -16:30 Presentazione dei Prodotti DOP e IGP toscani a cura dei consorzi/associazioni di tutela:Consorzio del Pecorino delle Balze Volterrane; Consorzio tutela Pecorino Toscano DOPConsorzio di tutela della Cinta Senese DOP; Consorzio di tutela della Finocchiona IGPConsorzio del Prosciutto Toscano DOPConsorzio di tutela Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGPConsorzio Olio DOP Chianti ClassicoConsorzio Olio Extravergine di Oliva Seggiano DOPConsorzio per la tutela dell’olio extra verg. di oliva Toscano IGPConsorzio per la tutela del Farro della Garfagnana IGPAssociazione per la valorizz. Castagna del Monte Amiata IGPConsorzio di promozione e tutela del Marrone di Mugello IGPAssocantuccini Ass. Produttori Cantuccini Toscani alle mandorle IGPConsorzio promozione e tutela Pane Toscano DOP a lievitazione naturaleComitati per la promozione delle IGP Ricciarelli di Siena e Panforte di Siena (Co.Ri.Panf.)16:30 – 18.00 Incontri con i Consorzi e le associazioni delle produzioni DOP e IGP della ToscanaNel corso della giornata sarà presentata la “Selezione regionale degli oli extravergini di oliva DOP e IGP 2019”.