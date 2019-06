Siena, i Cantuccini Toscani a Buy Food Toscana 2019

Vicini ai giovani per diventare il biscotto italiano più conosciuto al mondo

Assocantuccini partecipa in forze a Buy Food Toscana 2019 che si svolge venerdì 7 giugno a Siena. Partecipa direttamente come espositore insieme ad altri Consorzi e Associazioni di prodotti DOP e IGP, tutti espressione del vivere (e mangiare) bene in Toscana. Partecipa tramite le proprie aziende associate del settore dolciario e dei prodotti da forno, iscritte all’iniziativa. Per il Presidente, Giovanni Belli, questa manifestazione è una grande sfida: “attrarre buyer e giornalisti in Toscana e proporsi come un insieme di eccellenze legato a un territorio potrebbe essere l’opportunità che mancava all’agroalimentare toscano per fare promozione innovando”.Questa prima edizione di Buy Food è all’insegna della tradizione “ma usciti fuori dai confini nazionali è sempre importante spiegare il prodotto, raccontarne la storia e mostrarne gli usi”, aggiunge Belli. “Per noi produttori associati di Cantuccini Toscani IGP, una denominazione relativamente nuova nata nel gennaio 2016, la priorità è conquistare il podio di biscotto italiano più conosciuto al mondo. Abbiamo tutte le potenzialità per raggiungere questo obiettivo: il nostro biscotto si presta ad essere gustato da solo o negli abbinamenti più disparati, con il cappuccino a colazione, con un caffè o un tè a merenda, oppure inzuppato nella cioccolata calda come usava già nella seconda metà del settecento”.I Cantuccini Toscani IGP si presenteranno sulla passerella del Buy Food (alle ore 15) con due testimonial di eccezione: sono le allieve Allieve dell’Istituto Alberghiero Tecnico Agrario F. Datini di Prato, Settore Pasticceria, 1° qualificate al Concorso “Dulcis in Primis”, organizzato da Regione Toscana tra 15 istituti alberghieri del territorio, con una ricetta a base di cantuccini toscani. Un dolce nuovo e di tendenza realizzato con il biscotto della corte dei Medici.Per gli amanti della tradizione, a Buy Food Toscana I Cantuccini Toscani IGP si potranno gustare anche in abbinamento a una selezione di Vin Santo del Chianti DOC offerta dal Consorzio del Vino Chianti, grazie a una rinnovata collaborazione tra le due organizzazioni di promozione e tutela (dalle ore 10.30).Qualunque sia la vostra preferenza, venite a provare i Cantuccini Toscani IGP a Buy Food, vi aspettiamo!