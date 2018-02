Gli Amici della Chianina incontrano i sindaci della Valdichiana

Sabato 17 febbraio, l’associazione presenta progetti e eventi del 2018 per valorizzare il brand “Chianina”

L’obiettivo è di creare una rete sempre più forte per uno sviluppo turistico ed economico del territorio

L’Associazione Amici della Chianina incontra i sindaci della Valdichiana. L’appuntamento è fissato per sabato 17 febbraio, a partite dalle 10.00, presso la sede della stessa associazione a Bettolle, e rappresenterà un’importante occasione di confronto tra tanti attori orientati verso un fine comune: la valorizzazione della razza chianina nella sua zona d'origine come motore di sviluppo turistico ed economico del territorio.Per raggiungere questo obiettivo, gli Amici della Chianina hanno siglato un protocollo con diciassette Comuni aretini e senesi della vallata, a cui verranno ora presentati i progetti e le iniziative in cantiere nel 2018. La prima di queste fa riferimento al consolidamento della collaborazione tra l’associazione e il Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale che è il soggetto preposto alla promozione, alla tutela e alla disciplina del marchio Igp della razza chianina. Questa realtà ha la propria sede a Perugia ma ha ora deciso di porre una sede distaccata direttamente a Bettolle dagli Amici della Chianina per avere un rapporto diretto e immediato con i produttori e con gli allevatori della Valdichiana.In occasione dell’incontro sarà condiviso e discusso il progetto del Treno del Gigante Bianco che, sostenuto dalla Regione Toscana, ha l'obiettivo di sviluppare il turismo lento ed ecosostenibile in Valdichiana attraverso un collegamento tra gli itinerari ciclistici della vallata e le principali ferrovie minori sviluppate lungo le tratte Arezzo-Sinalunga e Siena-Sinalunga-Chiusi. Gli Amici della Chianina, inoltre, presenteranno lo stato di avanzamento del portale web per la promozione territoriale della vallata che connetterà i Comuni delle provincie di Arezzo e di Siena per valorizzarne il potenziale attrattivo. Uno degli elementi caratterizzanti del sito saranno "Le Vie del Gigante Bianco" che proporranno itinerari percorribili a piedi, in bicicletta o in auto per scoprire la Valdichiana mettendone in risalto le esperienze e le emozioni offerte dai singoli territori, tra eccellenze culturali, storiche, architettoniche, paesaggistiche, artigianali ed enogastronomiche.Per quanto riguarda la programmazione degli eventi, infine, gli Amici della Chianina aumenteranno il loro impegno nei vari Comuni della vallata, organizzando e partecipando alle iniziative del territorio promosse nel corso dell’anno e orientate anche alla valorizzazione della razza chianina, che troveranno il loro apice tra maggio e giugno con i due fine settimana della quattordicesima edizione de "La Valle del Gigante Bianco".«Negli ultimi mesi - spiega Giovanni Corti, presidente degli Amici della Chianina, - abbiamo intensificato gli incontri con Comuni, Regione e Ministero con l’obiettivo di creare un sempre più forte collegamento tra il brand “Chianina” e la Valdichiana, con iniziative sinergiche capaci di valorizzare questo territorio in Italia e nel mondo per avviare una nuova fase di sviluppo socio-economico».