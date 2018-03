Coltivare l'olivo: convegno su tecniche moderne, criticità e nuovi mercati

L’appuntamento è organizzato dall’Unione Provinciale Agricoltori di Siena in collaborazione con il Santa Chiara Lab dell’Università di Siena e con l’Associazione Produttori Olivicoli Toscani

Un convegno per approfondire tutte le più moderne tecniche di coltivazione dell’olivo, esaminarne le criticità e le opportunità nei mercati italiano ed estero. E’ “Coltivare l’olivo”, l’incontro che si terrà venerdì 23 marzo dalle ore 10 al Santa Chaira Lab in via Valdimontone 1 a Siena. L’appuntamento è organizzato dall’Unione Provinciale Agricoltori di Siena in collaborazione con il Santa Chiara Lab dell’Università di Siena e con l’Associazione Produttori Olivicoli Toscani.Il programma Saluti ed introduzione affidati al presidente di Upa Siena Giuseppe Bicocchi; sarà poi Riccardo Gucci del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di Pisa ad intervenire sull’evoluzione nei modelli d’impianto e nella gestione degli oliveti. Seguirà l’intervento sulle principali avversità bioteiche e strategie di controllo ecosostenibile di Bruno Bagnoli del DIBAF dell’Università della Tuscia di Viterbo; ad illustrare le esigenze dei mercati sarà invece il presidente dell’Apot Carlo Gabellieri per poi lasciare spazio a Claudio Rossi, professore di Nutraceutical and Food Chemistry all’Università di Siena, per un intervento su iniziative, progetti ed innovazione del Santa Chiara Lab. Dopo il dibattito le conclusioni con Pantaleo Greco, presidente della Sezione Nazionale Olivicola di Confagricoltura.