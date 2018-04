Più di 270 bambini e ragazzi per la Fattoria degli Studenti

Il progetto che ha il patrocinio dei Comuni di Siena, Colle, Poggibonsi e Monteriggioni, della Camera di Commercio di Siena e come partner la Cantina Colline del Chianti di Poggibonsi

270 ragazzi per la Fattoria degli Studenti anno 2018 per imparare come si fanno vino, pane e altri prodotti della nostra terra. A questa nona edizione del progetto hanno partecipato la scuola media di Colle Val D'elsa, le scuole elementari di Poggibonsi e Staggia Senese, la scuola elementare di Quercegrossa, la scuola elementare di Castellina In Chianti, la scuola media di Chiusi. Dai banchi di scuola i ragazzi sono entrati all’interno della Cantina Collina del Chianti di Poggibonsi, al Museo Contadino di Pievasciata, hanno visitato il vivaio Il Campino, il Forno di Pianella. Grande protagonista in classe con i ragazzi, Giuseppe Semboloni, imprenditore agricolo di Geggiano, storico presidente della Cantina Sociale di Geggiano, poeta e scrittore, oggi socio della Cantina Colline del Chianti.L’iniziativa, giunta alla sua nona edizione, ha coinvolto complessivamente negli anni, in tutte le sue edizioni, oltre 3000 alunni di scuole appartenenti a quasi tutte le aree della Provincia di Siena. Nata da una proposta dalla CIA di Siena, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città del Vino e con il patrocinio della Regione Toscana, l’edizione di quest’anno ha il patrocinio dei Comuni di Siena, Colle, Poggibonsi e Monteriggioni, della Camera di Commercio di Siena. Tutto il progetto ha come partner la Cantina Colline del Chianti di Poggibonsi.Il progetto ha avuto inizio a febbraio scorso con gli incontri in aula ed ha coinvolto studenti di un’età che va dai 6 ai 13 anni. A partire dal mese di aprile hanno poi preso il via le gite esperienziali direttamente in azienda. Ogni incontro è stato accompagnato dalla presenza di agricoltori, produttori, artigiani e pensionati che con grande entusiasmo hanno portato la loro testimonianza e i saperi antichi legati agli usi di una volta, praticati nella campagna senese. Come detto ha partecipato attivamente Giuseppe Semboloni a raccontare come nasce il vino e il ciclo di crescita della vite. Ogni visita ha coinvolto in maniera diretta gli alunni, attraverso laboratori e corsi manuali su come si fanno i diversi prodotti.“Quello della Fattoria degli Studenti è un impegno che si traduce nel voler far conoscere alle nuove generazioni le ricchezze del nostro mondo rurale e i saperi che qui sono radicati – dice Mino Niccolai, presidente Cantina Colline del Chianti di Poggibonsi - la storia, le tradizioni e la cultura, nonché tutte quelle applicazioni e funzioni che possono migliorare la qualità della vita. Il progetto dunque rappresenta una vera e propria opportunità per far conoscere il territorio nella sua dimensione produttiva e culturale, per vivere l’ambiente e farlo scoprire e conoscere”.“E’ stata una esperienza entusiasmante – fa notare Giuseppe Semboloni – Confrontarsi con i ragazzi, illustrare loro il nostro lavoro, spiegare come cresce la vite e come nasce il vino vuol dire portare il nostro sapere in classe e quindi dargli una continuità di generazione in generazione”.“Un’iniziativa di grande sensibilizzazione che continua a mettere in contatto mondi apparentemente distanti che hanno molto bisogno di conoscersi e rispettarsi - spiega il coordinatore del progetto Achille Prostamo – Un progetto, inoltre, che vede il nostro territorio fra i più attenti a portare avanti nelle giovani generazioni la cultura del mangiare sano. Obiettivo raggiunto anche quest’anno: trasmettere ai giovanissimi in modo semplice e diretto la conoscenza per i sapori del proprio territorio”.