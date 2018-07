Siena, allerta meteo dalle 18 di lunedì alle 6 di martedì

Codice arancione dalle 18 alle 24

Come comunicato dalla Protezione Civile su tutto il territorio della provincia di Siena scatterà, per i forti temporali previsti, il codice arancione dalle 18 alle 24 per rischio idrogeologico/idraulico sui corsi minori di acqua. Dalla mezzanotte in poi le condizioni meteo dovrebbero migliorare, passando ad un codice giallo fino alle ore 6 di domattina.I competenti uffici comunali sono stati già stati allertati, così da poter provvedere al meglio per fronteggiare le eventuali situazioni di emergenza che potrebbero verificarsi.