Valdichiana Senese: rischio di forti piogge e temporali, l'allerta meteo diventa arancione

Dal pomeriggio e fino a mezzanotte rischio di forti piogge e temporali

Peggioramento del meteo in Valdichiana, l’allerta diventa arancione

La Sala operativa della protezione civile toscana ha innalzato da giallo ad arancione, per alcune zone della regione, il livello di allerta meteo per il pomeriggio e la serata di oggi (lunedì 16 luglio 2018).Tra le aree interessate anche l’intera Valdichiana Senese dove, dalle 18.00 alle 24.00, potrebbero verificarsi forti piogge e temporali. Non sono escluse raffiche di vento e anche grandinate. Le precipitazioni dovrebbero proseguire per l’intera nottata ma diminuendo di intensità.Si ricorda che l’allerta meteo arancione, che scatta in caso di precipitazioni abbondanti, può provocare, tra l’altro, l’allagamento di strade; occorre dunque adottare comportamenti prudenti e ridurre gli spostamenti, mettendosi in viaggio solo se necessario.L’avviso per la Valdichiana Senese è stato rilanciato dal Servizio associato di protezione Civile dell’Unione dei Comuni dell’area.