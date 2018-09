''Puliamo il Mondo'', torna a Siena la grande campagna di volontariato per ripulire le città dai rifiuti

Quest'anno si celebra la 26ma edizione di Puliamo il Mondo, la versione italiana di Clean Up the World promossa da Legambiente. Con questa iniziativa da anni vengono liberate dai rifiuti e dall'incuria i parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte città del mondo.Puliamo il Mondo è inoltre una grande occasione per stare insieme, senza distinzioni, per facilitare l’incontro tra persone e sensibilizzare sull’importanza di tenere pulito il pianeta, abbattendo ogni tipo di barriera, culturale, sociale, religiosa, contro ogni discriminazione.A Siena sabato 29 settembre in Circolo Legambiente aspetta tutti i cittadini e gli abitanti del quartiere di San Miniato per pulire insieme le aree verdi comunali.Ritrovo ore 9:30 in pazza della costituzione, dopo un saluto dell’assessore Buzzichelli verranno distribuiti i kit ai partecipanti. Ore 10:00 inizio pulizia lungo le vie del quartiere per ritrovarci verso le ore 12:00 circa al punto di partenza per consegnare il materiale raccolto.L’evento è organizzato dal Circolo Legambiente Siena insieme al Comune di Siena Assessorato al Decoro urbano, aree verdi, ambiente, sport, in collaborazione con il Comitato SIENA 2.Puliamo il Mondo è un gesto semplice, concreto, civile, da fare insieme. Per territori puliti dai rifiuti e dall'ignoranza. Vi aspettiamo!