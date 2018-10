Continua l’emergenza incendi, interventi dell'associazione La Racchetta

Due squadre di volontari dell’Anticendio Boschivo Regionale de l’Associazione La Racchetta di Sovicille sono intervenuti ieri in due incendi, uno a Pieve di Compito - Capannori in provincia di Lucca dove nella prima mattina un incendio boschivo ha bruciato circa 23 ettari di pineta nel versante opposto al grande incendio di Calci della settimana scorsa, l’altra squadra è intervenuta in località Contra nel comune di Camaiore sempre in Provincia di Lucca dove sono bruciati circa 2 ettari di bosco.Continua il grande impegno di tutte le squadre di volontari de La Racchetta della provincia di Siena che ormai da giorni stanno operando su vari incendi tra le province di Pisa e Lucca