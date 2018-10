ITS Energia e Ambiente: iscrizioni ai corsi fino al 30 ottobre

Doppia opportunità di alta formazione specializzata con i corsi “Ener – Tech” e “Build – Tech”

C’è ancora tempo fino al 30 ottobre per iscriversi ai due corsi di alta formazione post diploma promossi dalla Fondazione ITS Energia e Ambiente. La doppia opportunità è rivolta a giovani diplomati fino a 29 anni interessati a diventare tecnici con competenze specialistiche nei settori della sostenibilità e della digital energy in ambito industriale e civile. I due corsi, ‘Ener – Tech’ e ‘Build – Tech’, si svilupperanno nel biennio 2018-2020 e sono cofinanziati dalla Regione Toscana nell’ambito del POR FSE 2014-2020, ASSE A Occupazione e inseriti nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. Il bando e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito della Fondazione ITS Energia e Ambiente, www.its-energiaeambiente.it “I corsi della Fondazione ITS Energia e Ambiente - afferma il presidente Francesco Macrì - nascono dall’integrazione fra mondo della scuola e del lavoro e coinvolgono attivamente le imprese partner sia nella docenza che nella realizzazione degli stage dei nostri ragazzi. Grazie a questa sinergia sempre più forte, l’alta formazione del nostro ITS garantisce ai diplomati un alto tasso di occupabilità, con 8 studenti su 10 che trovano lavoro entro un anno dal diploma e conferma la nostra capacità di comprendere le esigenze di imprese e mercato del lavoro, in continua evoluzione. Alla loro domanda di figure specializzate, infatti, sappiamo rispondere con tecnici altamente qualificati e formati stando al passo con i tempi, con particolare attenzione per le tecnologie digitali e i temi dell’Industria 4.0”.Il corso Build - Tech forma tecnici altamente specializzati nella gestione del patrimonio edilizio e impiantistico, con particolare attenzione alla riqualificazione energetica degli edifici e degli impianti attraverso l’uso di materiali innovativi e tecniche all’avanguardia. I tecnici superiori potranno lavorare in studi professionali o imprese del settore edile o impiantistico. Durante il percorso di formazione, sarà possibile partecipare a ‘NZEB Lab’, laboratorio multidisciplinare per lo sviluppo di un progetto edilizio innovativo che vede collaborare allievi, docenti e imprese. Il corso prevede 120 ore di corso per ottenere la certificazione di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.Il corso Ener – Tech, invece, forma tecnici altamente specializzati nel settore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili, con particolare attenzione alle tecnologie digitali dei processi, dei prodotti e dei sistemi. I tecnici superiori potranno lavorare in studi professionali o imprese che si occupano di analisi e gestione dei sistemi energetici e di ottimizzazione dei consumi. Durante il percorso, sarà possibile partecipare a ‘Energy Lab’, laboratorio multidisciplinare per lo sviluppo di un progetto aziendale innovativo che vede collaborare allievi, docenti e imprese.Programma di studio e abilitazioni. I corsi ‘Build Tech’ ed ‘Ener Tech’ sono divisi in 4 semestri, con 2.000 ore di didattica integrata divisa tra lezioni frontali, attività in laboratorio, visite didattiche a cantieri e/o imprese e stage professionalizzanti della durata di almeno 600 ore. Entrambi i corsi prevedono un esame finale per conseguire il Diploma Ministeriale di “Tecnico superiore” corrispondente al V livello del Quadro europeo delle qualifiche (EQF). I titoli di studio conseguiti nei due corsi, inoltre, sono abilitanti alla certificazione energetica degli edifici ai sensi del DPR 75/2013 e sono riconosciuti come requisito tecnico professionale per le attività di installazione degli impianti degli edifici previsti dal D.M. 37/2008. Per i diplomati negli indirizzi di Costruzione Ambiente e Territorio (CAT), Elettrotecnica, Elettronica, Energie ed Elettrotermica, inoltre, il titolo è valido per iscriversi all’esame di Stato per l’accesso agli albi professionali per Geometri e Periti industriali.Informazioni. Per approfondire l’offerta formativa della Fondazione ITS ‘Energia e Ambiente’, è possibile consultare il sito www.its-energiaeambiente.it , contattare il numero 0577-900339 oppure scrivere a info@its-energiaeambiente.it.La Fondazione ITS Istituto tecnico superiore “Energia e Ambiente” della Toscana ha sede a Colle di Val d'Elsa, in provincia di Siena. A guidare l’Istituto, fin dalla sua costituzione, è una Fondazione di partecipazione, costituita da Province ed enti locali toscani, ordini professionali, associazioni di categoria, agenzie formative, Dipartimenti e Poli tecnologici delle università toscane, i più rappresentativi istituti scolastici di ambito tecnico del territorio e numerose aziende toscane operanti nel settore energetico. Dal marzo 2016, l’ITS ‘Energia e Ambiente’ della Toscana coordina la rete nazionale che riunisce le 12 Fondazioni ITS dell’area efficienza energetica presenti in 10 regioni italiane.