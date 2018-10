Graspinno: dopo i primi risultati, comincia la fase di capitalizzazione

A San Quirico d'Orcia il meeting sull'efficientamento energetico

Il progetto vede coinvolti 24 partner provenienti da 8 diversi Paesi europei

Si è tenuto nei giorni scorsi a San Quirico d'Orcia, nella splendida valle riconosciuta dall'UNESCO patrimonio mondiale dell'Umanità, il meeting organizzato da Terre di Siena Lab per presentare i risultati del progetto "Graspinno", che si occupa di Green Public Procurement nell'ambito degli edifici pubblici.Il programma, cofinanziato dall'Unione Europea e diffuso sul territorio dall'Amministrazione Provinciale di Siena e dai Comuni soci che hanno aderito alla Convenzione SEAV (Servizio Europa area Vasta), è giunto a una fase cruciale, quella della capitalizzazione, ovvero dell'acquisizione delle competenze prodotte e precedentemente sviluppate, rendendole parte integrante delle politiche locali.In questo caso, l'intento è quello di efficientare al massimo gli edifici, in termini di riduzione dei costi e di impatto ambientale, grazie alla riduzione del consumo di energia e di Co2 emessa, elaborando progetti che non si sovrappongano tra loro e che non operino in maniera isolata."Graspinno" è un progetto finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) nell'ambito della prima call del Programma Europeo - INTERREG MED coinvolge 24 partner provenienti da 8 diversi Paesi Europei (Grecia, Italia, Spagna, Francia, Cipro, Bosnia ed Herzegovina, Slovenia, Macedonia), con un budget complessivo di circa 3 ml di Euro di cui circa 300.000 assegnati a Terre di Siena LAB.