ITS Energia e Ambiente, ''Build-Tech'': iscrizioni prorogate fino al 19 novembre

Ultimi giorni per iscriversi al corso di alta formazione ‘Build – Tech’ della Fondazione ITS Energia e Ambiente

Ultimi giorni per iscriversi al corso di alta formazione post diploma ‘Build – Tech’, promosso dalla Fondazione ITS Energia e Ambiente. Il percorso di studi rivolto ai diplomati fino a 29 anni di età proroga le iscrizioni fino a lunedì 19 novembre per offrire ai giovani l’opportunità di diventare tecnici con competenze specialistiche nei settori della sostenibilità e della digital energy in ambito industriale e civile. Il corso Build - Tech ha durata biennale, è cofinanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del POR FSE 2014-2020, ASSE A Occupazione e si inserisce nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. Il bando e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito della Fondazione ITS Energia e Ambiente, www.its-energiaeambiente.it.L’organizzazione didattica. Il corso ‘Build Tech’ diviso in 4 semestri, prevede 2.000 ore di didattica integrata divisa tra lezioni frontali, attività in laboratorio, stage in Italia e all’estero, visite didattiche, seminari e incontri con rappresentanti del mondo imprenditoriale del settore energetico. Il corso ‘Build Tech’ forma tecnici altamente specializzati nella gestione del patrimonio edilizio e impiantistico, con particolare attenzione alla riqualificazione energetica degli edifici e degli impianti attraverso l’uso di materiali innovativi e tecniche all’avanguardia.Piano di studi integrato e titoli. Durante il percorso di formazione, sarà possibile partecipare al corso per Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione (CSP) e di esecuzione (CSE) della durata di 120 ore. A fine biennio l’acquisizione del titolo di studio permette di ottenere all’abilitazione alla certificazione energetica degli edifici ai sensi del DPR 75/2013 ed è riconosciuto come requisito tecnico professionale per le attività di installazione degli impianti degli edifici previsti dal D.M. 37/2008. Per i diplomati negli indirizzi di Costruzione Ambiente e Territorio (CAT), Elettrotecnica, Elettronica, Energie ed Elettrotermica. Il titolo è valido per iscriversi all’esame di Stato per l’accesso agli albi professionali per Geometri e Periti industriali.Info e iscrizioni Il corso ‘Build Tech’ è rivolto a 25 allievi, di età compresa tra i 18 e 30 anni, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o che abbiano frequentato un percorso quadriennale di Istruzione e Formazione tecnica Professionale (IeFP) integrato da un percorso Istruzione e Formazione tecnica Superiore (IFTS) della durata di un anno. Per conoscere il corso e approfondire l’offerta formativa della Fondazione ITS ‘Energia e Ambiente’, è possibile consultare il sito www.its-energiaeambiente.it , contattare il numero 0577-900339 oppure scrivere a info@its-energiaeambiente.it.La Fondazione ITS Istituto tecnico superiore “Energia e Ambiente” della Toscana ha sede a Colle di Val d'Elsa, in provincia di Siena. A guidare l’Istituto, fin dalla sua costituzione, è una Fondazione di partecipazione, costituita da Province ed enti locali toscani, ordini professionali, associazioni di categoria, agenzie formative, Dipartimenti e Poli tecnologici delle università toscane, i più rappresentativi istituti scolastici di ambito tecnico del territorio e numerose aziende toscane operanti nel settore energetico. Dal marzo 2016, l’ITS ‘Energia e Ambiente’ della Toscana coordina la rete nazionale che riunisce le 12 Fondazioni ITS dell’area efficienza energetica presenti in 10 regioni italiane.