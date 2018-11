Whirlpool Emea e La Sapienza insieme al Solar Decathlon Middle East 2018 di Dubai

Alle Olimpiadi dell’architettura sostenibile in gara ReStart4Smart, la solar house dell’Università italiana arredata grazie alla smart technology di Whirlpool

Una casa totalmente green, smart e alimentata soltanto dall'energia solare, in grado di rispondere con successo alle sfide che la società contemporanea richiede in termini di progettazione e realizzazione degli edifici e ai nuovi bisogni delle persone, sempre più attente e sensibili a temi quali sostenibilità e Internet of Things.È questo ReStart4Smart, progetto sviluppato dall’Università La Sapienza di Roma in collaborazione con Whirlpool ed altri partner, in gara al Solar Decathlon Middle East 2018, a Dubai negli Emirati Arabi Uniti, con l’obiettivo di ideare e realizzare il miglior prototipo di “Solar House”. Per l’occasione Whirlpool ha messo a disposizione le ultime innovazioni raggiunte in termini di design e di domotica. La casa del futuro infatti è stata attrezzata, negli ambienti cucina e lavanderia, con le tecnologie Whirlpool e la suite di elettrodomestici dotati della tecnologia 6TH SENSE LIVE che consente di ridefinire la modalità d’interazione dell’uomo con gli elettrodomestici, a vantaggio della semplificazione, della piacevolezza d’uso e dell’efficienza energetica. La cucina della Solar House inoltre è dotata di piccoli elettrodomestici e accessori da cucina KitchenAid, che garantiscono il massimo della qualità e del design.“Siamo onorati di essere partner del team de La Sapienza e sostenere questo importante progetto che rientra a pieno titolo nel nostro purpose – commenta Karim Bruneo, Corporate Responsibility e Government Relations Manager di Whirlpool EMEA –. Con il Solar Decathlon prosegue la nostra missione di promozione e realizzazione di tecnologie e innovazioni al servizio dei consumatori e di soluzioni abitative sicure e sostenibili. Siamo orgogliosi di aver aderito al progetto e di contribuire alla formazione dei giovani talenti del nostro Paese e a livello internazionale.”Le abitazioni in gara sono perfettamente operative dal giorno dell’inaugurazione dell’evento, mercoledì 14 novembre, fino al 29, giorno della cerimonia di premiazione, e saranno valutate da una giuria internazionale sulla base di 10 gare: architettura, sistema di costruzione, efficienza energetica, fonti rinnovabili, comfort interno, funzionalità delle apparecchiature, mobilità elettrica, sostenibilità ambientale, comunicazione e innovazione tecnologica.Oggi i consumatori hanno raggiunto un alto livello di consapevolezza del mondo della domotica e della sostenibilità e sono sempre più spesso alla ricerca di dispositivi intelligenti, facili da usare, in grado di migliorare il loro tenore di vita e di agevolare l’adozione di stili di vita più sostenibili. Gli elettrodomestici intelligenti consentono maggiore libertà, che si traduce in immediatezza d’uso, facilità di programmazione e controllo della situazione a casa.Inoltre, la presenza di Whirlpool riflette le strategie di sostenibilità dell'azienda. Nel 2014 l’azienda ha definito quattro obiettivi globali relativi all'intensità energetica e dell'acqua, all’azzeramento dei rifiuti in discarica e alla trasparenza dei materiali, e ha raggiunto alcuni di questi prima del previsto. Attraverso progetti e sinergie di acquisizione, infatti, con ben tre anni di anticipo rispetto ai tempi prefissati, Whirlpool ha superato del 15% gli obiettivi relativi all’intensità energetica e dell’acqua.Solar Decathlon è un concorso biennale internazionale di architettura, design, progettazione e ingegneria riservato alle Università – lanciato dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti d’America nel 2002 – che mira a sviluppare l’innovazione e la trasmissione della conoscenza e della ricerca nel campo delle energie rinnovabili e dell’architettura sostenibile. Il Solar Decathlon Middle East 2018 è la prima edizione a svolgersi in Medio Oriente.“L'Università Sapienza di Roma, alla sua prima partecipazione in assoluto, porta a Dubai un prototipo di abitazione altamente innovativo – spiega il Professor Marco Casini, Faculty Advisor e Project Manager –. Secondo un rivoluzionario modello di Architettura 4.0, il progetto ReStart4Smart applica gli strumenti, i materiali e le tecnologie più avanzati oggi a disposizione presentando un prototipo di abitazione in grado di rispondere pienamente alle numerose esigenze di efficienza, comfort, sicurezza ed economicità poste dall’Architettura del XXI secolo. Tra gli elementi più innovativi si inseriscono gli elettrodomestici smart di ultima generazione di Whirlpool, importante partner del Team Sapienza, tutti connessi alla rete, caratterizzati da elevatissime prestazioni energetiche e dalla possibilità di integrarsi pienamente con il sistema domotico della casa e di essere gestiti da remoto tramite app."L’Università La Sapienza, il cui team è composto da oltre 50 tra i migliori studenti universitari, dottorandi di ricerca e studenti di Master delle Facoltà di Architettura, Ingegneria Civile e Industriale e Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, è l’unica Università italiana a competere all’evento. I team universitari in gara, provenienti da 15 Paesi del mondo, sono stati selezionati da una giuria internazionale all’interno di una rosa di oltre 60 candidature.Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) è la principale azienda di elettrodomestici al mondo con un fatturato annuo di circa 21 miliardi di dollari, 92.000 dipendenti e 70 centri di produzione e di ricerca tecnologica nel 2017. Il Gruppo commercializza i marchi Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Consul, Brastemp, Amana, Bauknecht, Jenn-Air, Indesit, Hotpoint e altri importanti brand in quasi tutti i Paesi del mondo. In Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) conta oltre 22.000 dipendenti, una presenza sul mercato in oltre 30 Paesi e siti produttivi in sette Paesi. Whirlpool EMEA è un segmento operativo di Whirlpool Corporation. Il Quartier generale EMEA si trova in Italia, a Pero (MI). Per maggiori informazioni sull’azienda è possibile visitare il sito WhirlpoolCorp.com o seguirci sugli account LinkedIn, Twitter e Medium.