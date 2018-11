Prevenzione del rischio idrogeologico. Aperte le iscrizioni per ''Terra'' il nuovo corso ITS Energia e Ambiente

Il corso formerà figure professionali specializzate in interventi di prevenzione e messa in sicurezza

Un corso avanzato e interdisciplinare per formare tecnici esperti nel monitoraggio e nella gestione del territorio per la prevenzione delle catastrofi dovute al dissesto idrogeologico. È questo, in sintesi, il nuovo corso di ITS Energia Ambiente, voluto dalla Regione Toscana e dai Comuni con la partecipazione di Ente Senese Scuola Edile; IIs Tito Sarrocchi; Consorzio Arezzo formazione ABACO; Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche – Cosvig; il Dipartimento di Scienze fisiche, della Terra e dell’ambiente dell’Università degli Studi di Siena e il Consorzio di Bacino CB6 Toscana Sud. Le iscrizioni al corso, interamente gratuito grazie alle risorse POR FSE 2014 – 2020, sono aperte agli over 18 diplomati e non, fino al 30 di novembre.“Il dissesto idrogeologico – afferma Francesco Macrì, presidente ITS Energia e Ambiente – rappresenta anche in Toscana un grave pericolo, come dimostrano gli eventi calamitosi e i disastri ambientali avvenuti in Italia e nella nostra Regione. Il corso punta a formare, nel breve periodo, un gruppo di giovani esperti con competenze tecniche e professionali trasversali nell’ambito della difesa del suolo, della valutazione del rischio idro-geologico e nell’indicazione dei primi interventi di mitigazione e di contenimento. Si tratta di figure professionali molto richieste dalle aziende del settore e dalle istituzioni e che siamo sicuri riusciranno a trovare una concreta opportunità occupazionale."Viviamo in un periodo di grandi cambiamenti del clima, con sempre più gravi ripercussioni di carattere idrogeologico - commentano dal Consorzio Bonifica 6 Toscana Sud - Ragion per cui, ben vengano queste iniziative, volte a formare figure professionali competenti nell'ambito della difesa del suolo".Il corso Terra. Le lezioni - della durata di un anno - saranno incentrate su temi, condivisi con i partner aziendali e istituzionali: dalla geologia all’ecologia, dalla raccolta all’analisi dei dati, fino alle valutazioni ambientali e socio-economiche. Una parte qualificante della formazione sarà poi riservata agli aspetti normativi, relazionali e organizzativi per la messa in sicurezza di persone e territori. Sono previste attività di visita ai cantieri e di tirocinio in aziende ed enti che operano nel settore del dissesto idrogeologico. Il corso si svolgerà presso ITS Energia e Ambiente a Colle di Val d’Elsa e presso la sede dell’Ente Senese Scuola Edile in Via Rinaldo Franci. Per informazioni è possibile contattare il numero 0577 900399 oppure inviare una email a info@its-energiaeambiente.it. Per approfondire è possibile consultare il sito http://www.its-energiaeambiente.it/it/corsi-biennali-its/tecnico-ambiente-e-territorio La Fondazione ITS Istituto tecnico superiore “Energia e Ambiente” della Toscana ha sede a Colle di Val d'Elsa, in provincia di Siena. A guidare l’Istituto, fin dalla sua costituzione, è una Fondazione di partecipazione, costituita da Province ed enti locali toscani, ordini professionali, associazioni di categoria, agenzie formative, Dipartimenti e Poli tecnologici delle università toscane, i più rappresentativi istituti scolastici di ambito tecnico del territorio e numerose aziende toscane operanti nel settore energetico. Dal marzo 2016, l’ITS ‘Energia e Ambiente’ della Toscana coordina la rete nazionale che riunisce le 12 Fondazioni ITS dell’area efficienza energetica presenti in 10 regioni italiane.