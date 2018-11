Estra nominata campione digitale dal Financial Times nella classifica ''Europe’s 100 digital champions''

Sviluppo della tecnologia al servizio delle comunità e attenzione all’innovazione digitale, tra le motivazioni alla base del riconoscimento

Estra S.p.A. - tra gli operatori leader nel Centro Italia nel settore della distribuzione e vendita di gas naturale, attivo anche nella vendita di energia elettrica – ha ottenuto il riconoscimento di “campione digitale” nell’ambito della classifica “Europe’s 100 digital champions” stilata dal quotidiano finanziario Financial Times.La classifica dei 100 campioni digitali individua le realtà più innovative che si sono distinte in Europa per la capacità di guidare il processo di trasformazione digitale orientandolo al futuro.Nominata nella categoria “compagnie e organizzazioni che usano la tecnologia per risolvere problemi della comunità”, Estra è stata premiata in particolare per il modo innovativo con cui gestisce il processo di vendita di energia rinnovabile e consente l’accesso ai servizi da parte dei clienti.“Tale prestigioso riconoscimento testimonia ancora una volta l’impegno del nostro Gruppo nei confronti dell’innovazione tecnologica, un valore che poniamo al servizio delle comunità per cui operiamo - dichiara Francesco Macrì, Presidente di Estra S.p.A. - Essere promotori di progresso digitale significa per noi interpretare un ruolo attivo che ci vede coinvolti in prima linea nel fornire sostegno alla rete virtuosa di innovatori digitali tramite investimenti e iniziative mirate, quale da ultimo il Premio E-qube Startup&idea Challenge. Siamo pertanto fieri di essere stati selezionati dal Financial Times nel novero delle 12 Società italiane vincitrici su scala europea.”L’attenzione del Gruppo nei confronti dell’innovazione digitale è confermata dalla crescita del numero dei clienti che usufruiscono dei servizi online; nel periodo da gennaio a settembre 2018 gli iscritti all’area clienti web sono risultati 177.000, in crescita di 26.000 unità rispetto a fine 2017 (151.000 clienti). Nello stesso periodo del 2018 hanno scaricato l’App di Estra 32.823 clienti, in aumento di 6.349 unità rispetto ai 26.474 di fine 2017.Al fine di superare il digital divide ed estendere la fruizione delle tecnologie innovative Estra promuove inoltre iniziative specifiche di formazione; ne è esempio “Anche io uso internet”, il progetto di alfabetizzazione digitale rivolto ai cittadini over 65. L’iniziativa, riconosciuta da Utilitalia - la Federazione che riunisce le Aziende operanti nei servizi pubblici dell'Acqua, dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas - tra le migliori best practice delle multiutility italiane del settore dell’energia, mira a promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie per la comunicazione; più in particolare, il progetto fornisce le nozioni basilari per l’uso degli strumenti digitali, la navigazione su internet, il dialogo con i social e il ricorso a Skype.EstraIl Gruppo Estra, tra gli operatori leader nel Centro Italia nel settore della distribuzione e vendita di gas naturale, attivo altresì nella vendita di energia elettrica, nasce nel 2010. Ad oggi i soci indiretti di Estra sono 141 Comuni delle province di Ancona, Arezzo, Firenze, Grosseto, Macerata, Pistoia, Prato e Siena.Il Gruppo Estra opera, attraverso società controllate, in joint venture e collegate, prevalentemente nelle regioni Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania e Calabria ed è attivo nella distribuzione, vendita e approvvigionamento di gas naturale, nella distribuzione e vendita di gpl, nella vendita e approvvigionamento di energia elettrica, nonché nelle telecomunicazioni, nella progettazione e gestione di servizi energetici e nella produzione di energia da fonti rinnovabili.