ESTRA partner promotore del Progetto PMIR per la formazione della nuova figura di Project Manager del Report di Sostenibilità

Candidature aperte fino al 28 febbraio 2019 per l’ammissione al percorso europeo di formazione-lavoro.

Selezione di 20 candidati su tutto il territorio nazionale

Estra S.p.A. - tra gli operatori leader nel Centro Italia nel settore della distribuzione e vendita di gas naturale, attivo anche nella vendita di energia elettrica - dà il via in Italia alla formazione della nuova figura professionale del Project Manager del Report di Sostenibilità con il Progetto PMIR (Project Manager for Sustainability Report/Integrated Report).Il Progetto, definito e promosso da Estra, è finanziato dal Programma Erasmus+ 2014/2020 Azione KA2 “Progetti di cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche” e prevede un percorso strutturato di formazione-lavoro rivolto a 60 futuri Project Manager del Report di Sostenibilità provenienti da Italia, Germania, Spagna, Belgio e Norvegia.Il percorso formativo, aperto in Italia a 20 candidati selezionati a livello nazionale, è stato progettato secondo la metodologia ECVET (Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale) e si compone di una prima parte teorica di 6 mesi con video MOOC e webinar inerenti temi quali la Responsabilità Sociale d’Impresa, il report di sostenibilità, la comunicazione, il data e project management, seguita da un test finale di verifica delle conoscenze apprese. Per i 10 allievi con i risultati più brillanti è previsto l’accesso al secondo step di formazione on-the-job di dieci giorni presso un’azienda europea, partner del Progetto, con expertise nella reportistica di sostenibilità al termine della quale verrà rilasciato il Certificato di Mobilità Europass.Estra, Partner promotore del Progetto, è l’unica realtà energetica coinvolta nell’iniziativa, impegnata in attività strutturate di selezione e formazione dei candidati. Il Gruppo è affiancato da Partner internazionali di primo livello: Università degli Studi di Siena (Italia), Euromasc (Norvegia), BXL Europe (Belgio), Camera di Commercio Italiana per la Germania (Germania), Camera di Commercio di Badajoz (Spagna) e OpenCom (Italia).“Il ruolo promotore di Estra nel Progetto e l’esperienza acquisita con la presentazione dei bilanci di sostenibilità confermano l’attenzione di primo piano del nostro Gruppo nei confronti del valore dello sviluppo sostenibile e della corretta comunicazione delle pratiche di sustainability - ha dichiarato Francesco Macrì, Presidente di Estra - Siamo orgogliosi di offrire il nostro contributo alla crescita dell’innovativa figura del Project Manager del Report di Sostenibilità mediante un percorso mirato di formazione-lavoro di alto profilo e di standing internazionale. Grazie al Progetto PMIR sarà possibile consolidare competenze ed expertise specifiche per la sostenibilità delle aziende e aprire nuove opportunità professionali e occupazionali.”I candidati interessati al Progetto PMIR possono presentare la domanda entro il 28 febbraio 2019 accedendo al link http://www.pmir.it/index.php/get-involved/ Tra i requisiti richiesti per la candidatura, la laurea di primo livello (EQF 6) in Economia, Ingegneria, Legge e Scienze Politiche e la conoscenza di livello B2 CEFR della lingua inglese.