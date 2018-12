Acquedotto del Fiora, garantiti i servizi di call center e di pronto intervento in occasione dello sciopero del 17 dicembre

Filctem Cgil, Femca Cisl, Flaei Cisl e Uiltec Uil hanno proclamato uno sciopero del settore gas - acqua per l’intera giornata di lunedì

Filctem Cgil, Femca Cisl, Flaei Cisl e Uiltec Uil hanno proclamato uno sciopero del settore gas - acqua per l’intera giornata di lunedì 17 dicembre. In tale occasione, Acquedotto del Fiora non potrà garantire i consueti servizi degli sportelli commerciali di Grosseto e Siena, che potrebbero essere chiusi in caso di adesione allo sciopero di tutto il personale addetto al pubblico.Rimane garantito il servizio di call center commerciale, attivo dalle 9 alle 18 al numero verde gratuito 800 – 887755 per chi chiama da rete fissa oppure al 199 – 114407 per chi chiama da telefono cellulare, con costi a carico del chiamante, così come è garantito il servizio di pronto intervento, sempre attivo 24 ore su 24, chiamando il numero verde di Acquedotto del Fiora, 800 356935, gratuito sia da rete fissa che da mobile.Disponibile anche, 24 ore su 24, lo sportello online MyFiora: collegandosi su www.fiora.it e accedendo a "MYFIORA SPORTELLO ONLINE" è possibile comunicare la lettura del contatore, consultare l'andamento dei consumi idrici, pagare la bolletta, consultare l'archivio delle fatture, attivare la bolletta web, inserire le pratiche di nuova attivazione, voltura, rettifica fatturazione, reclamo e monitorare lo stato delle richieste.