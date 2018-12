Festività natalizie: le chiusure degli uffici Estra al pubblico

Orario ridotto il 24 e 31 dicembre anche per il Servizio Clienti

Estra informa che durante le festività natalizie gli uffici al pubblico di Estra della Toscana il 24 e il 31 dicembre effettueranno chiusura anticipata alle ore 13.Resterà chiuso per l’intera giornata il 24 e il 31 l’ufficio al pubblico di Estra Gpl di Siena. Rimarranno poi chiusi per l’intera giornata il 24 e il 31 anche gli uffici di Massarosa e Sansepolcro. L’ufficio mobile non sarà presente dal 24 dicembre fino al 4 gennaio ad Abbadia San Salvatore, Camucia - Cortona, Castel del Piano e Follonica.Il Servizio clienti 800 128 128 nei giorni 24 e 31 dicembre sarà attivo dalle 8 alle 16.