Variazioni ai servizi di raccolta porta a porta nei comuni della provincia di Siena in occasione delle festività natalizie

Sei Toscana comunica che in occasione delle festività natalizie alcuni servizi di raccolta rifiuti con modalità porta a porta svolti nei comuni della provincia di Siena subiranno alcune modifiche.Nello specifico, a Siena le raccolte dei rifiuti porta a porta alle utenze domestiche previste per martedì 25 dicembre e martedì 1 gennaio non saranno effettuate, mentre saranno regolarmente svolte le raccolte alle utenze non domestiche così come previsto per i giorni festivi.A Rapolano Terme le raccolte porta a porta di carta e cartone previste per martedì 25 dicembre e martedì 1 gennaio verranno anticipate a lunedì 24 dicembre e lunedì 31 dicembre, con le solite modalità di conferimento e di prelievo.A Chiusi, Colle di Val d’Elsa, Montalcino, Pienza, Poggibonsi e San Gimignano le raccolte porta a porta previste da calendario nei giorni 25 dicembre e 1 gennaio verranno tutte posticipate al giorno successivo (mercoledì 26 dicembre e mercoledì 2 gennaio).Confidando nella collaborazione dei cittadini, Sei Toscana raccomanda sempre il rispetto degli orari e dei giorni di conferimento previsti dai vari regolamenti comunali.Per informazioni è possibile contattare il numero verde 800127484 o consultare il sito www.seitoscana.it