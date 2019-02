''Il clima che cambia: viaggio in Amazzonia, polmone verde del mondo'', conferenza di Soroptimist Siena

Il Soroptimist International Club di Siena ha organizzato lo scorso giovedì 21 febbraio, pressol'NH Hotel Excelsior, la conferenza sul tema "Il clima che cambia: viaggio in Amazzonia, polmoneverde del mondo", occasione per approfondire e riflettere su una tematica divenuta negli ultimianni sempre più delicata e cruciale."Il cambiamento climatico rappresenta una minaccia reale per il mondo intero se non si farà nulla alriguardo; basti pensare alle periodiche conferenze sul cambiamento climatico organizzate dalleNazioni Unite per fare il punto sui problemi, le sfide e le possibili soluzioni per affrontare ilriscaldamento globale. Sempre le Nazioni Unite hanno diffuso un appello congiunto, nel qualeinvitano tutti i governanti ad affrontare tempestivamente e con decisioni più incisive il tema delcambiamento climatico, riducendo le emissioni dei loro paesi. Le iniziative che hanno come scopola difesa del clima devono realizzare l’idea della “giusta trasformazione”, ovvero essere coordinatecon lo sviluppo economico e la tutela dei posti lavori."La conferenza è stata tenuta dal professor Massimo Mazzini, professore ordinario di Biologia pressol’Università degli Studi della Tuscia, che ha ricoperto per molti anni il ruolo di esperto culturale escientifico presso l’Ambasciata d’Italia nel mondo. Il professore ha condotto il pubblico in unviaggio affascinante nel cuore dell’Amazzonia, trasmettendo a tutti i presenti il suo entusiasmoappassionato per questa parte di mondo e mostrandone sia le inimmaginabili bellezze che lebrutali deturpazioni.