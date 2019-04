Attenzione ai sedicenti addetti del Fiora, il personale non è autorizzato a entrare nelle abitazioni per controlli sulla qualità dell'acqua

Visto il ripetersi delle segnalazioni, Acquedotto del Fiora torna a mettere in guardia gli utenti: i tecnici del Fiora si presentano solo previo appuntamento per interventi sui misuratori

Attenzione ai sedicenti addetti di Acquedotto del Fiora: il personale non è autorizzato a entrare nelle abitazioni per controlli sulla qualità dell'acqua.Visto il ripetersi delle segnalazioni di truffe ai danni dei cittadini, Acquedotto del Fiora torna a mettere in guardia gli utenti: in alcuno modo il gestore del servizio idrico autorizza il proprio personale a svolgere controlli sulla qualità dell’acqua nelle abitazioni. I tecnici si presentano a domicilio solo previo appuntamento, richiesto dall’utente stesso o fissato direttamente da Acquedotto del Fiora, come ad esempio per la sostituzione del contatore.Il gestore coglie l'occasione per ricordare inoltre che nei mesi scorsi alcuni cittadini hanno ricevuto chiamate telefoniche finalizzate a proporre dei sedicenti "interventi tecnici" a prezzi convenienti sul misuratore dell'acqua. Anche in questo caso si tratta di tentate truffe: nel caso sia necessario un intervento del proprio personale a domicilio, Acquedotto del Fiora contatta preventivamente gli utenti e comunque in ogni caso nessuna somma è richiesta al momento dell’intervento.Acquedotto del Fiora invita tutti i cittadini a prestare la massima attenzione e a segnalare immediatamente alle autorità preposte sia i sedicenti tecnici sia eventuali telefonate sospette.