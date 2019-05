Bonus energia, ''Estra ti è vicina e ti informa'': l’azienda tra le prime multiutility a lanciare una campagna di informazione

Quasi 26.000 i bonus erogati da Estra nel 2018 ma ancora le agevolazioni sono poco conosciute

L’Italia occupa il 17mo posto tra i 28 Paesi membri dell’Unione Europea nella classifica sulla povertà energetica che colpisce il 25% della popolazione europea. Gli ultimi dati Istat indicano che 7 famiglie italiane su 10 non riescono a riscaldare casa in maniera adeguata.Utilitalia, la federazione nazionale che riunisce le aziende di servizi pubblici, a proposito di questa misura di contrasto alla povertà energetica ha annunciato che le utility associate hanno garantito nel 2017 complessivamente quasi 270mila bonus energetici (117 energia elettrica e 152 gas), sottolineando anche un dato già evidenziato da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente): i bonus vengono erogati solo al 30% dei potenziali destinatari (così come individuati sulla base dell’indicatore ISEE).Estra ha deciso così di investire in una campagna di informazione – “Estra ti è vicina e ti informa” - per promuovere il bonus sociale e elettrico, misure introdotte dal Governo e rese operative dall’ARERA con la collaborazione dei Comuni. E’ anche previsto un bonus specifico per i casi in cui una grave malattia costringa all'utilizzo di apparecchiature mediche alimentate con l'energia elettrica (elettromedicali) indispensabili per il mantenimento in vita.L’iniziativa dell’azienda, una delle prime multiutility a realizzare una campagna di informazione sui bonus, si sostanzierà in:- dépliant disponibili nei propri uffici al pubblico;- dépliant inseriti in bolletta;- spot radiofonici;- spot televisivi;- incontri pubblici organizzati insieme ad associazioni dei consumatori e associazioni di volontariato.“Per noi la responsabilità sociale è strategica – ha sottolineato Francesco Macrì presidente di Estra –. Siamo molto legati ai nostri territori di riferimento, vogliamo essere vicini alle famiglie e in particolare a chi si trova in condizioni di disagio economico o fisico. A volte anche accedere alle informazioni non è semplice e con questa campagna vogliamo fornire uno strumento utile per ottenere le agevolazioni di cui si ha diritto”.“Le società di vendita e di distribuzione del Gruppo sono a disposizione per dare tutto il supporto necessario – ha aggiunto Alessandro Piazzi amministratore delegato di Estra –. Siamo da anni in prima linea per la ricerca di soluzioni innovative che possono anche agevolare i clienti nel pagamento dei consumi. Con l’occasione ricordo che siamo stati tra i primi in Italia a proporre un’offerta che prevede il pagamento dei consumi annuali distribuiti in 12 importi sempre uguali”.Estra nel 2018 ha distribuito 19.662 bonus gas per un totale di 1.872.882 euro: una media a famiglia di 95 euro all’anno sulla bolletta del gas. Mentre per quanto riguarda l’energia elettrica i bonus sono stati 6.333 per un totale di 590.137 euro: una media a famiglia di 93 euro sulla bolletta dell’energia elettrica. In totale sono quasi 26mila i bonus erogati.Possono accedere al bonus sociale per il disagio economico tutti i clienti domestici (le famiglie) intestatari della fornitura nell’abitazione di residenza, che abbiano un ISEE non superiore a 8.107,5 Euro e non superiore a 20.000 Euro per le famiglie numerose (con più di 3 figli a carico).I bonus valgono, inoltre, esclusivamente per il gas metano distribuito a rete (e non per il gas in bombola o per il GPL) e per le forniture di energia elettrica con potenza impegnata fino a 3kW (familiari residenti non superiori a 4) o fino a 4,5 kW (familiari residenti superiori a 4). Il bonus sociale gas e il bonus sociale elettrico sono cumulabili.In presenza di un malato grave, che debba usare macchine elettromedicali per il mantenimento in vita, non ci sono limitazioni per quanto riguarda la residenza o la potenza impegnata. In questo caso, è indispensabile una apposita certificazione ASL, mentre non è richiesto l’ISEE.I bonus sociali per disagio economico e per disagio fisico sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.Il valore dei bonus si differenzia per tipologia di utilizzo, per numero di persone residenti nella stessa abitazione, per zona climatica di residenza.Per fare domanda occorre compilare gli appositi moduli, reperibili sia presso i Comuni, sia sui siti internet dell’ARERA sia sul sito Anci e consegnarli al proprio Comune di residenza o presso altro Istituto (es. Centri di Assistenza Fiscale CAF). E’ possibile utilizzare un unico modulo (modulo A) per richiedere sia il bonus elettrico che quello del gas per il disagio economico. In questo modo si compila una sola volta la domanda di ammissione allegando i documenti necessari da consegnare al Comune o al CAF. La domanda per il Bonus può essere accettata o respinta, previa verifica delle condizioni per le quali viene richiesto.Per i bonus che sono stati accettati, la domanda può essere rinnovata ogni anno entro la scadenza del periodo.Il Gruppo Estra, tra gli operatori leader nel Centro Italia nel settore della distribuzione e vendita di gas naturale, attivo altresì nella vendita di energia elettrica, nasce nel 2010. Ad oggi i soci indiretti di Estra sono 143 Comuni delle province di Ancona, Arezzo, Firenze, Grosseto, Macerata, Pistoia, Prato e Siena.Il Gruppo Estra opera, attraverso società controllate, in joint venture e collegate, prevalentemente nelle regioni Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria e Puglia ed è attivo nella distribuzione, vendita e approvvigionamento di gas naturale, nella distribuzione e vendita di gpl, nella vendita e approvvigionamento di energia elettrica, nonché nelle telecomunicazioni, nella progettazione e gestione di servizi energetici e nella produzione di energia da fonti rinnovabili.