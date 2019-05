Roarr!: piccoli leoni a salvaguardia dell'ambiente - FOTO

Straligut e Estra premiano le classi più virtuose: le primarie di Siena protagoniste di una gara ecologica interregionale

Sensibilità ecologica, passione per la raccolte di figurine e sano spirito di competizione: ecco gli ingredienti che hanno decretato il grande successo della seconda edizione di Roarr!, progetto di educazione ambientale promosso da Estra e Straligut Teatro.Questa mattina, presso la palestra della scuola primaria "Peruzzi" di Siena, si è svolta la premiazione dell'area senese e sono stati resi pubblici i risultati della gara, con l’assegnazione dei riconoscimenti alle classi vincitrici. Presenti Clio Biondi Santi, assessore ai Servizi all'infanzia e istruzione del Comune di Siena, Giovanna Poma, ufficio stampa e relazioni istituzionali Estra S.p.A. e Fabrizio Trisciani, direttore artistico Straligut Teatro.Complessivamente nella provincia di Siena erano in gara 54 classi di 14 istituti scolastici di 9 comuni. Una sfida a colpi di “ce l’ho” e “manca”, che ha coinvolto e appassionato migliaia di alunni delle scuole primarie, non solo della provincia di Siena, ma anche di Arezzo, Prato e Ancona impegnati, con le rispettive famiglie, in una caccia al tesoro fotografica. Oggetto del “safari” 50 eco-azioni, buone pratiche a tutela dell’ambiente, con particolare attenzione al risparmio energetico e alla riduzione dei consumi, da fotografare e “incollare” su album virtuali, uno per ciascuna delle classi partecipanti. Ogni eco-azione incollata faceva accumulare punti, così come - novità di quest’anno- le condivisioni sui social network.Tanto impegno ed entusiasmo è stato premiato con un ricco catalogo di attività teatrali e ambientali. Le classi che hanno ottenuto i migliori risultati sono state, nel capoluogo, 1 B e 2 C della scuola "Peruzzi", che ha ospitato l'evento, e la 3 A e la 3 B della scuola "Saffi". Bravissimi gli alunni delle scuole della provincia, dalla Val d'Elsa alla Val d'Arbia: risultati eccezionali quelli della 3 B della scuola "Folgore da San Gimignano", delle classi prime della scuola "Rodari" di Monteroni d'Arbia, della 3 A della scuola "Neri" di Murlo, delle classi seconde e terze della scuola "Cassioli" di Asciano, della classe prima e seconda della scuola di Campiglia di Colle Val d’Elsa, di 2 A, 3 D e 3 E della "Pieraccini" di Poggibonsi.“È molto importante avere nelle scuole programmi di educazione ambientale – ha dichiarato Clio Biondi Santi -. Non si può oggi, alla luce di una nuova coscienza del mondo che ci circonda, pensare di non avere un piano, come quello proposto da Roarr!, per la protezione del nostro ecosistema. Avere una nuova coscienza ambientale avrà come diretta conseguenza quello di creare una cittadinanza più consapevole e rispettosa degli altri e dell'ambiente in cui si trova”.I premi di Roarr! consistevano in laboratori ambientali, teatrali e biglietti gratuiti per assistere agli spettacoli di teatro per ragazzi più interessanti a livello nazionale, grazie alle partnership con il festival di teatro contemporaneo In-Box dal Vivo. In totale nelle scuole della provincia di Siena hanno partecipato più di 1.350 bambini, che hanno scattato 12.000 foto di buone azioni amiche dell'ambiente, con il sostegno e l'aiuto concreto delle famiglie e delle insegnanti.Grande successo ha ottenuto Estraclick, il concorso “social” realizzato in partnership con Estra, che ha premiato, con buoni per l’acquisto di materiale didattico, le fotografie di azioni amiche dell’ambiente con più “like” sulla pagina Facebook di Roarr!, raggiungendo 80.000 utenti e producendo più di 29.000 interazioni (commenti, condivisioni, etc.).Ecco le parole di Francesco Macrì, presidente di Estra: “Estra è molto fiera di aver saputo cogliere le potenzialità di un progetto nato proprio qui a Siena, la storica iniziativa di teatro e ambiente Can You RePET?, e di aver scommesso sul suo successo in nuovi territori, persino extra Toscana. E l'edizione appena conclusa dimostra che la scommessa è stata vinta. Roarr è diventato ormai un progetto condiviso tra Straligut e Estra, abbraccia in modo innovativo temi a noi cari, come il risparmio energetico e la tutela dell'ambiente, coinvolgendo le famiglie attraverso un uso intelligente dei social network. Inoltre si rivolge alle prime tre classi della scuola primaria, in continuità con "Energicamente", la nostra proposta di educazione ambientale per le scuole. Quindi cos'altro dire se non ad maiora”.I numeri non dicono tutto, ma possono dare un ordine di grandezza dei risultati raggiunti dal progetto nelle quattro province coinvolte: complessivamente sono state collezionate 27.000 foto da 3.200 studenti, sono state registrate oltre mezzo milione di visite al sito e 146.000 condivisioni sui social, ad allargare in maniera esponenziale il bacino di persone raggiunte e coinvolte dal progetto.“Affrontare le complesse problematiche ambientali in chiave ludica e didattica per i bambini è una sfida impegnativa - ha sottolineato Fabrizio Trisciani -. Roarr! la accoglie e, in maniera innovativa, mira a motivare l'apprendimento e al cambiamento delle nuove generazioni che nella quotidianità già trovano come prospettiva naturale il rispetto dell'ambiente".Roarr! è stato sostenuto da Comune di Siena, Comune di Monteroni d'Arbia, Regione Toscana e Ministero dei beni e delle attività culturali e patrocinato dai Comuni di Ancona, Arezzo e Prato. Hanno collaborato alla seconda edizione Legambiente Arezzo, Marche e Prato, Rete Teatrale Aretina e Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata.