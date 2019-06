Estra partecipa al Forum UNI-CIG 2019 e promuove i valori della sicurezza delle reti e della formazione del personale

Ispezionata nel 2018 la quasi totalità della rete gestita, individuate solo 19 perdite su oltre 5.000 km



Estra S.p.A. - tra gli operatori leader nel Centro Italia nel settore della distribuzione e vendita di gas naturale, attivo anche nella vendita di energia elettrica - ha partecipato oggi all’edizione 2019 del Forum UNI-CIG, appuntamento nazionale di riferimento per gli operatori della filiera gas.



La due giorni del Forum UNI-CIG, in programma oggi e domani a Milano, si concentra quest’anno sul tema del sistema multigas in grado di offrire soluzioni innovative nel percorso verso la decarbonizzazione grazie al supporto di tecnologie di ultima generazione e alla ricerca sistemica.



Il presidente di Estra Francesco Macrì ha parlato, in qualità di vicepresidente di Utilitalia, del ruolo strategico del sistema gas nel nuovo Piano Integrato Energia e Clima. A seguire la relazione del Responsabile Area Reti di Centria Nicola Niccolai sulla formazione e certificazione del personale addetto alla sorveglianza degli impianti in conformità all’UNI/PdR 39.



La partecipazione di primo piano di Estra al Forum UNI-CIG si comprende alla luce dall’attenzione del Gruppo e in particolare di Centria - Società del Gruppo Estra attiva nella distribuzione di gas naturale e nella distribuzione e commercializzazione di GPL - nei confronti della sicurezza e manutenzione delle reti e della formazione del personale addetto alla sorveglianza degli impianti di distribuzione di gas naturale. Infatti nel 2018 si sono svolte 4.500 ore di formazione e sono stati investiti 19,6 milioni di euro in nuovi impianti e reti gas.



Nell’ambito delle iniziative di formazione poste in campo da Estra a tutela della sicurezza delle reti vi è il primo “Campionato per la formazione del personale interno tecnico-operativo, sulla salute e sicurezza sul lavoro” organizzato da Centria lo scorso ottobre 2018. La gara, articolata in due giornate, ha visto la creazione di squadre composte da personale interno tecnico-operativo, affiancato da formatori ad hoc, e appositamente coinvolto in attività di distribuzione di gas naturale critiche dal punto di vista della sicurezza.



A questo proposito nel 2018, l’attività di ispezione delle reti sia di alta, media che bassa pressione, si attesta quasi al 100% del totale, con dati molto positivi sulla qualità degli impianti, tanto che sugli oltre 5.000 km di rete gestita si sono effettuate solo 19 riparazioni a seguito di perdite individuate.



Ancora, a livello più generale, è il caso della campagna “Essere sicuri con il gas, dipende anche da te”, per la prevenzione sul corretto utilizzo degli impianti a gas, implementata da Estra con il patrocinio del Comitato Italiano del Gas (CIG) e rivolta ai Comuni in cui Centria gestisce la rete di distribuzione.



“I numeri di Centria attestano l’impegno continuativo e gli investimenti operati dal Gruppo nell’ottica di potenziamento delle ispezioni e di controllo della rete di distribuzione gas - ha dichiarato il responsabile dell’Area Reti di Centria Nicola Niccolai - La nostra partecipazione al Forum è un’occasione importante per trattare le sfide che affronta oggi il settore gas e per sensibilizzare pubblico e operatori sul valore della sicurezza e della formazione nell’ottica di prevenzione dei rischi.”



Estra



Il Gruppo Estra, tra gli operatori leader nel Centro Italia nel settore della distribuzione e vendita di gas naturale, attivo altresì nella vendita di energia elettrica, nasce nel 2010. Ad oggi i soci indiretti di Estra sono 143 Comuni delle province di Ancona, Arezzo, Firenze, Grosseto, Macerata, Pistoia, Prato e Siena.



Il Gruppo Estra opera, attraverso società controllate, in joint venture e collegate, prevalentemente nelle regioni Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria e Puglia ed è attivo nella distribuzione, vendita e approvvigionamento di gas naturale, nella distribuzione e vendita di gpl, nella vendita e approvvigionamento di energia elettrica, nonché nelle telecomunicazioni, nella progettazione e gestione di servizi energetici e nella produzione di energia da fonti rinnovabili.