Raccolta rifiuti urbani in ATO Toscana Sud: nel primo semestre calano del 2% i rifiuti prodotti e aumenta del 5% la percentuale di differenziata

Elaborando i dati forniti dal gestore unico SEI Toscana ATO Rifiuti Toscana Sud ha rilevato che i rifiuti urbani (RU) raccolti nell’Ambito Toscana Sud nel primo semestre del 2019 sono scesi a 265 mila tonnellate, con una flessione di circa 6.000 tonnellate sullo stesso periodo del 2018, pari al 2.3%.Molto più consistente è stata la riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati (RUI), scesa del 10,3% a 142mila tonnellata, mentre è aumentata significativamente la raccolta differenziata (RD), salita dell’8,7% a 123mila tonnellate.La percentuale di RD in ATO Toscana Sud è pertanto aumentata significativamente di circa 5 punti, portandosi al 46,4% dal 41,7% dello stesso periodo dell’anno precedente, con una forte accelerazione rispetto alla media degli ultimi 5 anni (appena superiore all’1% annuo), pur restando su livelli ancora lontani dall’obiettivo del 70% fissato dalla Regione Toscana.Si evidenziano quindi i primi concreti risultanti dei diffusi interventi di riorganizzazione dei servizi attivati da molte amministrazioni comunali e da SEI Toscana, con l’introduzione della raccolta porta a porta o dei contenitori ad accesso controllato (“cassonetti intelligenti”), in esecuzione della pianificazione approvata dall’Autorità di Ambito, finalizzata a ridurre il fabbisogno di smaltimento dei rifiuti indifferenziati per limitare sensibilmente l’utilizzo delle discariche.L’apprezzabile incremento della percentuale di RD a livello complessivo di Ambito è l’esito di andamenti molto differenziati nella 18 Aree Territoriali (AOR) in cui si suddivide ATO sud, che riflette il diverso stato di avanzamento nelle varie AOR dei piani di riorganizzazione dei servizi.Incrementi superiori al 10% della percentuale di RD si sono infatti rilevate nel Chianti (+15% per arrivare al 56%), nella Valdichiana senese (+11% fino al 65%) e nella Val di Merse (+11% per raggiungere il 58%). Percentuali di RD intorno al 60% si registrano anche nell’AOR Grosseto Nord (60%) nelle Crete Senesi (59%) e nella Val di Chiana Aretina (57%).Poco dinamiche invece (con incrementi della % RD inferiori all’1%) sono risultate le AOR del Casentino e dell’Amiata grossetana (ancora inferiori al 28%), ma anche, seppure su livelli più elevati di % RD, l’Amiata/Val d’Orcia (al 39%) e la Val d’Elsa (al 46%).In linea con la media d’Ambito (intorno al 5%) è l’aumento della % RD nei Comuni capoluogo di Arezzo (salita al 45%) e Grosseto (al 42%), mentre Siena è salita di un punto al 41%.Sul sito di ATO Toscana Sud ( www.atotoscanasud.it ) sono riportati i dati per singolo Comune.