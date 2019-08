Sei Toscana, Leonardo Masi confermato dal Cda presidente all’unanimità

Il Consiglio di Amministrazione di Sei Toscana, riunitosi questa mattina, ha confermato all’unanimità Leonardo Masi come presidente della società. Masi, la cui nomina è stata proposta dal socio Sienambiente, è stato confermato dopo aver assunto l’incarico il 26 giugno del 2018. Nato 49 anni fa a Prato, avvocato, Leonardo Masi è esperto in diritto societario e commerciale e vanta un’esperienza pluriennale come consulente giuridico di società, sia pubbliche che private, in varie aree del territorio nazionale.



“Innanzitutto un sentito ringraziamento ai Soci e ai colleghi del Consiglio di amministrazione che, confermandomi in questo prestigioso incarico, mi onorano della loro fiducia – dichiara Masi –. Proseguo volentieri e con rinnovato impegno il percorso iniziato un anno fa, quando fui chiamato a guidare la società in uno scenario sotto molti profili assai complesso. In questi 12 mesi particolarmente intensi la società ha risolto una serie di criticità che ne condizionavano le prospettive di crescita e sviluppo. Adesso occorre intensificare la partecipazione e il lavoro di tutti gli attori coinvolti per affrontare e risolvere assieme le questioni ancora aperte e quindi completare con rapidità il ciclo virtuoso in atto. L’obiettivo è quello di assicurare ai soci e in più in generale all’intero sistema territoriale e istituzionale della Toscana del Sud un gestore efficiente, moderno ed in grado di svolgere un ruolo da protagonista nelle importanti sfide ambientali che la nostra generazione è obbligata ad affrontare. Sei Toscana ha le caratteristiche, le possibilità e le professionalità per assolvere a questa importante funzione. Confido in particolare nell’apporto dei consiglieri di amministrazione, sia di quelli confermati, con i quali avrò il piacere di continuare a collaborare, che di quelli di nuova nomina, questi ultimi portatori di esperienze e competenze significative, oltre che designati da soggetti che sono a loro volta espressione dei territori nei quali Sei Toscana svolge il fondamentale servizio pubblico cui è chiamata. Ringrazio infine i consiglieri uscenti per il lavoro svolto per la società”.



Il Consiglio di Amministrazione ha anche provveduto alla nomina del vice presidente nella persona di Filippo Severi. Secondo il programma che si sono dati i soci, il Consiglio procederà alla nomina dell’Amministratore delegato nella prossima seduta consiliare.



Il Consiglio di Amministrazione di Sei Toscana è composto da: Leonardo Masi (presidente); Stefano Bina, ingegnere, attuale dg di Pavia Acque; Stefano D’Incà, dottore commercialista, ha ricoperto incarichi di amministratore, sindaco, revisore in società ed enti finanziari; Massimo Cini, direttore Area Gestionale e Finanziaria di Sienambiente e attuale presidente di Semia Green; Daniela Fantacci, dottoressa in Scienze politiche, dirigente responsabile Strategie e Sviluppo di Estra; Bernardo Lombardini, dottore in giurisprudenza, dirigente responsabile Affari Legali di Estra; Marco Mairaghi, dottore in economia e commercio, già amministratore delegato di Sei Toscana; Fabio Menghetti, ingegnere, attuale direttore tecnico di Sienambiente e Filippo Severi, architetto, attuale presidente di CSAI.