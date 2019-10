''Cambiamenti climatici e ambiente montano'', seminario del CAI Siena

La Commissione Tutela Ambiente Montano della Sezione di Siena del CAI con la collaborazione della Commissione Regionale Tutela Ambiente Montano Toscana, organizza un importante evento sui cambiamenti climatici con particolare riferimento al contesto montano."Perdita della biodiversità, esaurimento delle risorse naturali, trasformazioni idrogeologiche, sono alcuni tra gli effetti dei cambiamenti climatici. Essi rendono evidente l’urgenza di mettere in atto misure per contrastare l’innalzamento delle temperature globali e, più in generale, l’inquinamento atmosferico.Le azioni fino ad oggi adottate per tale scopo risultano insoddisfacenti. Nella giornata del 19 ottobre, aperta a tutti i soci, presso l'aula magna del Liceo scientifico ''Galilei", dalle 9.30 alla mattina e dalle 15 il pomeriggio, rifletteremo su nuovi modelli economici e stili di vita più sostenibili.Il convegno costituisce un’importante occasione per approfondire, dialogare e richiamare, ancora una volta, l’attenzione su di una tema di vitale importanza e costituisce attività di aggiornamento per gli operatori TAM.Con il Patrocinio del Comune di Siena, dell’Università per Stranieri e del Dipartimento di Scienze fisiche, della Terra e dell’ambiente dell’Università degli Studi di Siena.