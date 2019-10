Enel Energia Tour, a Poggibonsi la seconda tappa toscana

In collaborazione con Adnkronos. Il villaggio truck di Enel Energia fa tappa a Poggibonsi per celebrare l’eccellenza culinaria toscana e l’apertura del nuovo Spazio Enel in piazza Mazzini. La seconda tappa toscana dell’Enel Energia Tour è stata inaugurata a Poggibonsi, in provincia di Siena, alla presenza del vicesindaco di Poggibonsi, Nicola Berti, del responsabile Enel Area Mercato della Toscana, Raffaele D’Aprile, del responsabile regionale Indirect Stores di Enel Energia, Carlo Pastorelli, del titolare dello Spazio Enel di piazza Mazzini a Poggibonsi, Marco Filippelli e dell’artista Lorenzo Branchetti.L’ Enel Energia Tour , il viaggio in l’Italia alla scoperta delle eccellenze del Belpaese a bordo del cosiddetto “villaggio truck”, ha fatto tappa a Poggibonsi, in via Trento, ed è stata anche l’occasione anche per inaugurare il nuovo Spazio Enel in piazza Mazzini 51.“Questo tour è un concept innovativo che coinvolge i cittadini e racconta in diretta storie, attività e caratteristiche di 50 località italiane per emozionare e condividere idee ed esperienze – ha detto Raffaele D’Aprile. La tappa di Poggibonsi è stata l’occasione anche per inaugurare il nuovo Spazio Enel in piazza Mazzini, una zona centrale con locali completamente nuovi”.Per celebrare l’eccellenza e l’arte culinaria di Poggibonsi, sono stati organizzati due show culinari. L’attore Lorenzo Branchetti e lo chef Alberto hanno preparato, a mano, un grande quantità di pici con sugo di zucca, per festeggiare Halloween. Nel pomeriggio, invece, il “Truccabimbi” per più i piccoli e le loro famiglie.