AdF, lavoro incessante per risolvere le criticitÃ  del maltempo

I tecnici sono intervenuti su oltre 200 segnalazioni per ripristinare i disservizi dovuti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio

AdF, lavoro incessante per risolvere le criticità causate dal maltempo. Finora i tecnici sono intervenuti su oltre 200 segnalazioni per ripristinare i disservizi dovuti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio, tra cui il fermo di molti impianti a causa dell'assenza di alimentazione elettrica.Il gestore è al lavoro con numerose squadre per risolvere i disagi, per i quali si scusa con i cittadini: l’eccezionale ed elevata quantità di interventi da effettuare, a cui si aggiunge la situazione di alcune strade con la conseguente difficoltà a raggiungere certe zone, possono causare slittamenti nei tempi di verifica guasti e riparazione.Considerata la situazione, Adf invita tutti i cittadini ad usare l'acqua solo quando strettamente necessario, così da non svuotare i depositi, che a causa delle basse pressioni in rete, dovute alla situazione complessiva, si riempiono molto lentamente.Tra le zone più colpite, quelle dell'Arbia e di Buonconvento nel senese e i territori di Grosseto, Manciano, Capalbio e Scansano, dove AdF è impegnato tra l'altro a ripristinare le tubazioni che attraversano i fossi, divelte dalla piena causata da una piovosità straordinaria: secondo i dati del Centro Funzionale della Regione Toscana, dal 15 al 17 novembre sui soli territori di Grosseto e Manciano sono caduti rispettivamente 530 e 650 millimetri di pioggia, equivalenti alla stessa quantità caduta complessivamente in tutto l'anno 2016."Ringrazio tutto il personale di AdF che si sta prodigando per far fronte all'emergenza - commenta il presidente Roberto Renai - Un ringraziamento anche a tutti i sindaci del territorio, che con grande disponibilità e spirito di servizio sono stati e sono in contatto continuo con noi, aiutandoci a fornire comunicazioni tempestive ai cittadini e segnalando le criticità. Stiamo lavorando con il massimo impegno e ci scusiamo per eventuali ritardi negli interventi: le situazioni che richiedono la nostra attenzione sono molte e nonostante il consistente numero di squadre in azione è necessario un po' di tempo per far fronte a tutte".AdF coglie l'occasione per ricordare ai cittadini di segnalare eventuali mancanze di acqua o altre problematiche al gestore, al numero verde 800 356935, gratuito sia da rete fissa che da mobile e in funzione 24 ore su 24t