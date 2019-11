Piancastagnaio, mercoledì inaugurazione teleriscaldamento geotermico a Casa del Corto

Piancastagnaio si prepara a compiere un nuovo e grande passo verso la sostenibilità ambientale, l’innovazione ed il benessere dei cittadini: mercoledì 27 novembre, alle ore 11:00, presso la sala Don Zelio Vagaggini in località Casa del Corto, infatti, si svolgerà l’inaugurazione della nuova rete di teleriscaldamento a cui seguirà anche la visita a Floramiata.



Al taglio del nastro interverranno il sindaco di Piancastagnaio Luigi Vagaggini, il responsabile Enel Green Power esercizio impianti geotermici Luigi Parisi, l’amministratore delegato di Floramiata Marco Cappellini, il presidente del Co.Svi.G (Consorzio Sviluppo Aree Geotermiche) Emiliano Bravi, il direttore di GES-GeoEnergy Service, Roberto Amidei. Sarà presente anche Massimo Montemaggi, che collabora con la struttura Geotermia Enel Green Power e che in questi anni ha curato l’iter per la realizzazione del teleriscaldamento.



Il progetto, voluto dall’Amministrazione comunale di Piancastagnaio e supportato da Co.Svi.G. (Consorzio Sviluppo Aree Geotermiche) con la progettazione Enel Green Power, è stato possibile grazie alla collaborazione di Floramiata che ha messo a disposizione il termodotto che veicola il calore geotermico fino al centro abitato di Casa del Corto. Il teleriscaldamento permetterà ai cittadini di risparmiare fino al 50% dei costi relativi al riscaldamento e alla produzione dell’acqua calda, rispetto ai combustibili tradizionalmente usati. Benefici anche sotto l’aspetto ambientale, perché il nuovo impianto consentirà di evitare ogni anno 2.600 tonnellate di emissioni di CO2 e di risparmiare, sempre annualmente, importazioni per circa 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio (TEP).



Per quanto riguarda il territorio comunale di Piancastagnaio, l’impianto di teleriscaldamento di Casa del Corto si aggiunge a quello già entrato in funzione a fine 2017 in località “La Rota”, mentre proseguono i lavori di realizzazione per il primo lotto di teleriscaldamento nel capoluogo del paese.



In Toscana Enel Green Power gestisce il più antico ma anche il più innovativo complesso geotermico del mondo e detiene il know how tecnologico che esporta in tutto il pianeta. Delle 34 centrali geotermoelettriche (per un totale di 37 gruppi di produzione) di Enel Green Power, 16 sono in provincia di Pisa, 9 sono nella provincia di Siena e 9 nel territorio provinciale di Grosseto. I quasi 6 miliardi di KWh prodotti in Toscana, oltre a soddisfare più del 30% del fabbisogno energetico regionale, forniscono calore utile a riscaldare oltre 10mila utenti residenziali nonché aziende dei territori geotermici, circa 30 ettari di serre e caseifici e contribuiscono ad alimentare una importante filiera agricola, gastronomica e turistica con oltre 60mila visite all’anno.