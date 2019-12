Geotermia Amiata, Nisini (Lega): ''Siano ascoltati i cittadini con un referendum''

"Da anni ormai va avanti la querelle sullo sfruttamento delle risorse geotermiche sull'Amiata. Tanto si è detto e tanto è stato fatto, con i comitati in testa che da sempre si battono contro l'apertura di nuove centrali." Così un intervento della senatrice della Lega Tiziana Nisini, coordinatrice provinciale di Siena.



"La politica ha certamente il diritto e il dovere di prendere decisioni, ma crediamo fermamente che nel prenderle, si debbano ascoltare i cittadini dei territori dove tali decisioni avrebbero un peso importante, anche attraverso istituti democratici come i referendum. Il recente abbandono del progetto di realizzazione del carbonizzatore di Chiusi da parte di Acea, avvenuto dopo dure prese di posizione dei cittadini, dei comitati e del nostro partito, dovrebbe far riflettere. L'Amiata è un'area molto particolare, anche dal punto di vista geologico e proprio per questo certe decisioni meriterebbero un supplemento di prudenza, oltre al fatto che su certi argomenti mi sembra assurdo e riduttivo che a prenderle siano i singoli comuni. L'Amiata è un unicum e le decisioni che la coinvolgono dovrebbero coinvolgere tutti i comuni della montagna."