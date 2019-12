FestivitÃ  natalizie: tutte le variazioni ai servizi di raccolta rifiuti, comune per comune, nella provincia di Siena

In occasione delle festività natalizie, alcuni servizi che Sei Toscana svolge nei Comuni dell’ATO Toscana Sud subiranno delle modifiche. Tutte le variazioni sono state concordate dal Gestore con le singole Amministrazioni comunali con l’intento di offrire, anche durante i giorni di festa, servizi rispondenti alle esigenze dei cittadini.Mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre e mercoledì 1 resteranno chiusi tutti i centri di raccolta e le stazioni ecologiche e anche il numero verde non sarà attivo.In alcuni casi altre modifiche saranno apportate ai servizi di raccolta porta a porta.In particolare:La raccolta porta a porta dell’organico prevista per mercoledì 25 dicembre sarà posticipata a giovedì 26 dicembre.La raccolta porta a porta dell’organico prevista per mercoledì 1 gennaio sarà posticipata a giovedì 2 gennaio.La raccolta porta a porta della carta prevista per mercoledì 25 dicembre sarà anticipata a martedì 24 dicembre.La raccolta porta a porta della carta prevista per mercoledì 1 gennaio sarà anticipata a martedì 31 dicembre.La raccolta porta a porta dell’organico prevista per mercoledì 25 dicembre sarà posticipata a giovedì 26 dicembre.La raccolta porta a porta dell’organico prevista per mercoledì 1 gennaio sarà posticipata a giovedì 2 gennaio.La raccolta porta a porta del multimateriale prevista per mercoledì 25 dicembre sarà posticipata a giovedì 26 dicembre.La raccolta porta a porta del multimateriale prevista per mercoledì 1 gennaio sarà posticipata a giovedì 2 gennaio.La raccolta porta a porta del multimateriale prevista per mercoledì 25 dicembre sarà posticipata a giovedì 26 dicembre.La raccolta porta a porta del multimateriale prevista per mercoledì 1 gennaio sarà posticipata a giovedì 2 gennaio.La raccolta porta a porta dell’organico prevista per mercoledì 25 dicembre non sarà effettuata.Le raccolte porta a porta dell’indifferenziato e dell’organico previste per mercoledì 25 dicembre saranno posticipate a giovedì 26 dicembre.Le raccolte porta a porta dell’indifferenziato e dell’organico previste per mercoledì 1 gennaio saranno posticipate a giovedì 2 gennaio.La raccolta porta a porta dell’organico prevista per mercoledì 25 dicembre sarà posticipata a giovedì 26 dicembre.La raccolta porta a porta dell’organico prevista per mercoledì 1 gennaio sarà posticipata a giovedì 2 gennaio.La raccolta porta a porta del multimateriale prevista per mercoledì 25 dicembre sarà posticipata a giovedì 26 dicembre.La raccolta porta a porta del multimateriale prevista per mercoledì 1 gennaio sarà posticipata a giovedì 2 gennaio.La raccolta porta a porta dell’indifferenziato (dentro il centro storico) prevista per mercoledì 25 dicembre e mercoledì 1 gennaio non sarà effettuata.La raccolta porta a porta del multimateriale prevista per mercoledì 25 dicembre sarà posticipata a giovedì 26 dicembre.La raccolta porta a porta del multimateriale prevista per mercoledì 1 gennaio sarà posticipata a giovedì 2 gennaio.La raccolta porta a porta del multimateriale prevista per mercoledì 25 dicembre sarà posticipata a giovedì 26 dicembre.La raccolta porta a porta del multimateriale prevista per mercoledì 1 gennaio sarà posticipata a giovedì 2 gennaio.La raccolta porta a porta del multimateriale prevista per mercoledì 25 dicembre sarà posticipata a giovedì 26 dicembre.La raccolta porta a porta del multimateriale prevista per mercoledì 1 gennaio sarà posticipata a giovedì 2 gennaio.In tutti gli altri comuni della provincia di Siena dove è attiva la raccolta domiciliare (Abbadia San Salvatore, Asciano, Montalcino, Montepulciano e Trequanda) i servizi porta a porta saranno svolti regolarmente.Confidando nella collaborazione dei cittadini, Sei Toscana raccomanda sempre il rispetto degli orari e dei giorni di conferimento previsti dai vari regolamenti comunali.