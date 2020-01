Il riscaldamento globale e Siena: lo stato dell'arte

Si conclude alla grande il ciclo di incontri dal titolo "Metereologia OutDoor" organizzato dall'Associazione Meteorologica Senese, dedicata al ricordo di padre Vittorio Benucci.



L'ultimo di questi incontri sarà un dibattito aperto sul tema del riscaldamento globale. Un argomento sulla bocca di tutti ma di cui si parla a volte senza coscienza di causa. Nell'occasione saranno mostrati i dati meteo-climatici del territorio senese e la loro variazione nel tempo.



Sede di questa tavola rotonda sarà, alle 21.30 di giovedì 9 gennaio, il Liceo "Galileo Galilei" di Siena in via Cesare Battisti al civico 13.



Per partecipare al ciclo di lezioni è necessario iscriversi all'associazione, quota 15 euro. Per segnarsi o ricevere ulteriori informazioni contattare la pagina Facebook dell'Associazione Meteorologico Senese oppure scrivere all'indirizzo asso.meteosiena@gmail.com.