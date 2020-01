La chimica dell’ambiente di fronte alle sfide del cambiamento climatico e dello sviluppo sostenibile

A Siena la sesta edizione della Scuola nazionale dedicata per la prima volta a questi temi

Il cambiamento del clima e i temi relativi alla sostenibilità ambientale sono diventati delle priorità di studio, ricerca e formazione anche in ambito chimico. Quest’anno, per la prima volta, la “Scuola nazionale di Chimica dell’ambiente”, giunta alla sesta edizione, sarà dedicata proprio alle sfide poste dai mutamenti climatici e dallo sviluppo sostenibile.La Scuola è organizzata da Ecodynamics Group del Dipartimento di Scienze fisiche, della Terra e dell’ambiente dell’Università di Siena, in collaborazione con la Società Chimica italiana (Divisione di Chimica dell’ambiente e dei beni culturali.Le iscrizioni sono ancora aperte e la scuola, rivolta a studenti delle lauree magistrali, dottorandi e a tutti gli interessati, si svolgerà dal 3 al 6 febbraio presso il complesso didattico di via dei Mantellini. Verranno approfondite le conoscenze generali e chimico-ambientali relative allo studio del sistema climatico, al ruolo del contributo antropico all’effetto serra e alle sue conseguenze sulla distribuzione delle sostanze chimiche, sugli ecosistemi e la tecnosfera. Verrà inoltre affrontato il collegamento fra la chimica dell’ambiente e le altre discipline per individuare le metodologie di indagine e le tecniche adottabili sia nell’ambito della mitigazione che che dell’adattamento al cambiamento climatico. Altre informazioni su www.scuolacabc.it