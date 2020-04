Coronavirus: Regione Toscana ed Enel insieme per l'emergenza

L'azienda elettrica "dona" collegamenti alla rete per strutture e aree sanitarie

Nell’ambito della cooperazione tra Regione Toscana e Gruppo Enel, confermata nel 2018 con un protocollo d’intesa in materia di protezione civile che rafforzava la collaborazione tra i due soggetti nei casi di emergenza che avessero coinvolto il sistema elettrico e le strutture dell’azienda sul territorio toscano, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, ha approvato una serie di misure a sostegno delle principali realtà impegnate, in questa emergenza Covid-19, nell’assistenza sanitaria e sociale di protezione civile.In particolare, in virtù dell’iniziativa nazionale di E-Distribuzione “Allacciamo le energie” ( https://www.e-distribuzione.it/archivio-news/2020/03/allacciamo-le-energie.html ), l’azienda ha comunicato alla struttura di Protezione civile della Regione Toscana di poter rendere disponibili sul territorio toscano collegamenti alla propria rete elettrica o aumenti di potenza, anche temporanei, in favore di strutture sanitarie pubbliche o aree sanitarie, che vengano attivati per la gestione della crisi legata al Covid-19 e sino al termine dello stato di emergenza.E-Distribuzione ha fornito alla Regione Toscana tutte le informazioni per avviare l’iter delle richieste, affinché possano essere evase con efficienza e rapidità.L’iniziativa va ulteriormente a rafforzare la più ampia collaborazione tra Regione e Gruppo Enel che, già nell’ambito del menzionato protocollo di protezione civile, vede i due soggetti promuovere attività di formazione congiunta, organizzare esercitazioni del personale per incrementare la conoscenza dei rispettivi modelli organizzativi e di intervento, nonché ottimizzare la sinergia operativa tra i sistemi regionali di protezione civile e le strutture organizzative aziendali.