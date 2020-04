Emergenza Coronavirus: continua lâ€™impegno di Estra a supporto di famiglie ed imprese in difficoltÃ 

Continua l’impegno di Estra per dare supporto a famiglie ed imprese che, a causa dell’emergenza Covid19, hanno difficoltà oggettive nel pagamento delle bollette del gas e dell’energia elettrica.Le novità riguardano i clienti domestici disoccupati, in cassa integrazione o lavoratori autonomi beneficiari delle misure a sostegno del reddito, oltre ai clienti non domestici che hanno dovuto chiudere la propria attività per l’emergenza Covid19.Coloro che, rientrando nelle casistiche sopra menzionate, hanno un contratto di fornitura attivo e risultino in regola con i pagamenti prima dell’emergenza, possono richiedere fino ad un massimo di 6 rate per le bollette emesse fra il 10 marzo e il 3 maggio 2020, od ottenere la dilazione di un mese della scadenza.Per le bollette di importo superiore a 5.000 euro verranno concordati specifici piani rate. Non saranno applicati interessi passivi.Le richieste devono essere presentate scrivendo all’indirizzo email clienti@estraspa.it , oppure telefonando al Servizio Clienti ai numeri presenti in bolletta.Le agevolazioni potranno essere revocate o modificate se dovessero entrare in vigore altri provvedimenti in materia da parte del Governo o dell'Autorità di regolazione nazionale (ARERA).Si ricorda che i nostri uffici, salvo proroghe, rimarranno chiusi fino al 3 maggio 2020; per accedere ai nostri ai nostri servizi ricordiamo: l’Area Clienti Web; l’App Mobile (iOS, Android); la chat sul sito Estra; Il Servizio Clienti – clienti@estraspa.it , telefono 02 8270 (da cellulare) – 800 128128 (da fisso). Per le imprese 800 104 104. Il Servizio Clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 21.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.