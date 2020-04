Le variazioni ai servizi di raccolta nei comuni della provincia di Siena per il 1Â° Maggio

In occasione della Festa dei lavoratori, venerdì 1° maggio, Sei Toscana ha previsto alcune modifiche ai servizi di raccolta domiciliare. Tutte le variazioni sono state concordate dal Gestore con le singole Amministrazioni comunali con l’intento di offrire, anche durante i giorni di festa, servizi rispondenti alle esigenze dei cittadini. Nei comuni di Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi e San Gimignano (frazione di Badia a Elmi) le raccolte saranno tutte posticipate a sabato 2 maggio.Nello specifico:A Casole d’Elsa le raccolte porta a porta del multimateriale, indifferenziato, carta e cartone, previste per venerdì 1° maggio, saranno posticipate a sabato 2 maggio.A Colle di Val d’Elsa la raccolta porta a porta dell’indifferenziato, prevista per venerdì 1° maggio, sarà posticipata a sabato 2 maggio.A Poggibonsi la raccolta porta a porta dell’indifferenziato, prevista per venerdì 1° maggio, sarà posticipata a sabato 2 maggio.A San Gimignano (frazione di Badia a Elmi) la raccolta porta a porta dell’organico, prevista per venerdì 1° maggio, sarà posticipata a sabato 2 maggio.In tutti gli altri comuni della provincia di Siena dove è attiva la raccolta domiciliare (Abbadia San Salvatore, Asciano, Chianciano Terme, Chiusi, Montalcino, Montepulciano, Monticiano, Pienza, Rapolano Terme, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena e Trequanda) i servizi porta a porta saranno svolti regolarmente.Sei Toscana ricorda inoltre che venerdì 1° maggio non sarà attivo il numero verde 800127484.Confidando nella collaborazione dei cittadini, Sei Toscana raccomanda sempre il rispetto degli orari e dei giorni di conferimento previsti dai vari regolamenti comunali.