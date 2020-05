Sienambiente firma il Manifesto Green New Deal italiano

L’appello di aziende e associazioni del settore per il rilancio in chiave green



Sienambiente ha sottoscritto il Manifesto “Uscire dalla pandemia con un nuovo Green Deal per l’Italia” nato per ribadire la necessità di una ripresa in chiave green. Promosso dalle associazioni di categoria e da aziende, il Manifesto vuole favorire azioni concrete di rilancio dell’economia, pesantemente colpita dalla pandemia da Covid19, verso lo sviluppo sostenibile e affrontare altre minacce per il nostro futuro, prima fra tutte la grande crisi climatica, alimentata da un modello di economia lineare.



“Non abbiamo più scelta e soprattutto non abbiamo più tempo – ha dichiarato il presidente di Sienambiente Alessandro Fabbrini – Ripensare gli attuali paradigmi economici per sostenere uno sviluppo più rispettoso dell’ambiente e delle sue risorse naturali, è l’unica strada da perseguire. La Terra ci ha mandato un messaggio forte e chiaro e la fragilità ambientale del Pianeta è emersa con forza durante questa pandemia. Da parte di Sienambiente, oltre alle attività di riciclo e corretta gestione rifiuti in cui siamo impegnati ogni giorno, ci sembrava giusto sostenere un appello che chiede misure strategiche pienamente coerenti con la nostra visione di sviluppo improntata all’affermazione dell’economia circolare e di una crescita sostenibile”.



Per i promotori, un nuovo Green Deal è la via da seguire per una più forte e duratura ripresa perché valorizza le migliori potenzialità dell’Italia: quelle legate alle produzioni di qualità, sempre più green; quelle in cui ha raggiunto livelli di eccellenza, come il riciclo dei rifiuti, pilastro dell’economia circolare; l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili di energia; quelle del nostro modello di agricoltura sostenibile e delle altre attività della bioeconomia rigenerativa; quelle delle città, da rilanciare con un vasto programma di rigenerazione urbana in chiave green; quelle dell’importante capitale naturale, necessario per il rilancio di diverse attività economiche come il turismo sostenibile.



I pacchetti di stimolo all’economia non devono aumentare le emissioni di gas serra e gli impatti ambientali, trasferendo ulteriori costi sul nostro futuro. Conclude il Manifesto: un nuovo Green Deal è la via innovativa da percorrere per la rinascita dell’Italia.

È possibile seguire l’iniziativa sui social con #greendealitalia