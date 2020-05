L’Ad di Sei Toscana Marco Mairaghi fra i firmatari del Manifesto 'Uscire dalla pandemia con un nuovo Green Deal per l’Italia'

Anche l’amministratore delegato di Sei Toscana, Marco Mairaghi è fra i firmatari del Manifesto 'Uscire dalla pandemia con un nuovo Green Deal per l’Italia', promosso dal mondo delle imprese per una ripresa green dell'economia italiana.



Il Manifesto, che è già stato sottoscritto da più di 100 esponenti di importanti imprese e associazioni di categoria, interviene nel dibattito in corso, a livello nazionale ed europeo, sulle misure per il rilancio dell’economia pesantemente colpita dalla pandemia da Covid-19 sollecitando un progetto di sviluppo all’altezza delle sfide della nostra epoca.



“Nel Manifesto si sottolinea come un nuovo Green Deal sia la via da seguire per una più forte e duratura ripresa – dice l’Ad di Sei Toscana Marco Mairaghi –. Una ripresa che deve essere decisa e promossa in chiave green, valorizzando le migliori potenzialità dell’Italia fra cui, appunto, c’è il mondo del ciclo integrato dei rifiuti, una vera e propria eccellenza. Sei Toscana è sempre più parte integrante del mondo della green economy e sta lavorando da tempo per cercare di promuovere azioni e progetti di sviluppo legati ad una crescita sostenibile. Condivido l’idea, esplicitata nel Manifesto, che il Recovery Plan europeo, che punta ad attivare consistenti finanziamenti comunitari, dovrebbe rifondare e rilanciare con un nuovo Green Deal l’ambizioso progetto europeo per un’economia avanzata, decarbonizzata e circolare”.