Sienambiente lancia il progetto #reazioniamoci per una ripresa green

Bonus bici, spesa solidale e contest sulle ecoAzioni

Per una ripartenza sostenibile Sienambiente lancia #reazioniamoci, un progetto che ispirandosi ai concetti di reazione e relazione vuole sostenere e promuovere una ripresa in chiave green. Le ecoAzioni messe in campo sono tre: un bonus bicicletta per bambini, una donazione alle famiglie meno abbienti di prodotti agricoli di filiera corta coltivati grazie al compost Terra di Siena e un concorso, promosso in partnership con CiAl (Consorzio nazionale imballaggi alluminio), dedicato ai comportamenti sostenibili dei cittadini che saranno premiati con una Ricicletta, la bici realizzata grazie al riciclo di 800 lattine di alluminio. L’intento, dopo la grave pandemia da Covid-19, è quello di diffondere una maggiore consapevolezza sui temi dell’economia circolare, del rispetto degli ecosistemi naturali, delle produzioni a filiera corta e favorire l’educazione dei giovani per una nuova “normalità” più rispettosa dell’ambiente.“Con questa iniziativa abbiamo voluto promuovere buone pratiche ambientali – ha dichiarato Alessandro Fabbrini, presidente di Sienambiente - dare un contributo alle famiglie facilitando il ritorno alla vita all’aperto dei bambini e valorizzare le aziende locali come quelle del nostro territorio che utilizzano compost Terra di Siena, un esempio di produzione a filiera corta che parte dall’impegno nel fare la differenziata e ritorna al cittadino sotto forma di prodotto agricolo. Dopo il difficile periodo di lockdown e della fase più critica della pandemia, la sfida di un cambiamento di rotta verso un altro modello di sviluppo è diventata urgente e non più rinviabile. La ripresa in cui crediamo è quella nella direzione di una crescita sostenibile cui diamo concretezza e sostanza con i nostri impianti, pilastri dell’economia circolare”.L’iniziativa #reazioniamoci, insieme per il territorio e l’ambiente, si sviluppa su tre filoni: il primo è legato al sostegno delle imprese agricole locali che utilizzano il compost Terra di Siena e alla solidarietà verso le famiglie più bisognose; il secondo campo di attività riguarda la vita all’aperto e mette a disposizione dei bonus per l’acquisto di buoni bici per bambini; la terza area è infine legata alle azioni green dei cittadini che partecipando al contest ecoAzioni possono vincere una Ricicletta.L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Legambiente Siena e Fridays For Future Siena e in partnership con CiAl, è rivolta a chiunque voglia mostrare, attraverso un’immagine e un testo descrittivo, il proprio impegno a favore dell’ambiente e del territorio. Scopo del contest è valorizzare quelle azioni e gesti, nati da una coscienza ecologica individuale, che testimonino l’impegno che ognuno può mettere a frutto nel suo piccolo verso un futuro più sostenibile. Requisito fondamentale è che le foto rappresentino un’azione green, un ecotip o una pratica ecologica messe in atto all’interno della Provincia di Siena.Scopo dell’iniziativa, è sostenere il diritto al gioco e allo sport all’aria aperta, incentivando anche l’educazione nei confronti di una mobilità sostenibile. Il bonus di 50 euro potrà essere speso in punti vendita del territorio e potrà essere richiesto, fino a esaurimento disponibilità, seguendo le indicazioni del regolamento.A sostegno delle produzioni agricole locali, Sienambiente acquisterà prodotti di filiera corta da aziende locali che utilizzano il compost Terra di Siena coltivati con i rifiuti organici provenienti da raccolte differenziate della provincia di Siena. Questi prodotti saranno donati ad associazioni del territorio che si occupano di solidarietà, fra le quali Caritas di Siena e l’Emporio della Solidarietà di Poggibonsi.Tutte le info sul progetto #reazioniamoci sul sito sienambiente.it e sui canali social di Sienambiente.