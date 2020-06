Sienambiente lancia il contest sulle ecoAzioni: in palio una Ricicletta, una bici fatta con 800 lattine riciclate

Vuoi vincere una bicicletta fatta con 800 lattine di alluminio riciclate? Partecipa al contest di Sienambiente raccontando la tua azione green: un gesto o un’abitudine che fa bene all’ambiente e dà una mano alla sua salvaguardia. Per chi volesse farsi avanti è sufficiente scattare una foto rappresentativa dell’ecoAzione realizzata e postarla su Instagram utilizzando nella descrizione l'hashtag ufficiale: #reazioniamoci. L’iniziativa fa parte di #reazioniamoci, un progetto che ispirandosi ai concetti di reazione e relazione vuole sostenere e promuovere una ripresa in chiave green. In palio, la bellissima Ricicletta.La Ricicletta è l’oggetto che meglio testimonia il valore ambientale dell’alluminio: materiale riciclabile al 100% e infinite volte che a Siena viene valorizzato e preparato per il riciclo nell'impianto delle Cortine. Moderna, dal design accattivante, leggera e pratica, questa city bike esprime al meglio i valori ambientali che più stanno a cuore ai cittadini: la raccolta differenziata, il riciclo degli imballaggi e la mobilità sostenibile. Prodotta con l’equivalente di circa 800 lattine per bevande in alluminio da 33 cl. riciclate, la Ricicletta verrà consegnata al vincitore nel mese di luglio. Per postare le ecoAzioni, c’è tempo fino al 15 luglio.Il contest, realizzato in collaborazione con Legambiente Siena e Fridays For Future Siena e in partnership con CiAl, è rivolta a chiunque voglia mostrare, attraverso un’immagine e un testo descrittivo, il proprio impegno a favore dell’ambiente e del territorio. Scopo del concorso è valorizzare azioni e gesti che dimostrino l’impegno che ognuno può mettere a frutto nel suo piccolo verso un futuro più sostenibile. Requisito fondamentale è che le foto rappresentino un ecotip o una pratica ecologica messa in atto nel territorio della Provincia di Siena.L’iniziativa #reazioniamoci, insieme per il territorio e l’ambiente, si sviluppa su tre ambiti: il primo è legato al sostegno delle imprese agricole locali che utilizzano il compost Terra di Siena e alla solidarietà verso le famiglie più bisognose; il secondo campo di attività riguarda la vita all’aperto e mette a disposizione dei bonus per l’acquisto di bici per bambini; la terza area, infine, è legata alle azioni green dei cittadini che partecipando al contest ecoAzioni.Tutte le informazioni per partecipare tutte le info al link www.sienambiente.it/reazioniamoci e sui canali social di Sienambiente.