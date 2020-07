Forte aumento dei consumi idrici in rete: da lunedì 3 agosto AdF chiuderà durante la notte la distribuzione idrica

Radicofani, chiusure notturne al serbatoio di Contignano. Il forte aumento dei consumi idrici in rete – spesso per usi impropri – registrato negli ultimi giorni, sta causando il progressivo svuotamento dei serbatoi di compenso a servizio della rete di distribuzione idrica di Contignano, tale da impedire il recupero dei normali livelli di riempimento anche durante le ore notturne. Ciò causa problematiche nell’erogazione di acqua ai cittadini, penalizzando particolarmente quelli con abitazioni situate a quote superiori.Nell’ottica di tutelare e garantire il servizio a tutte le utenze, e in accordo con le disposizioni legislative vigenti, da lunedì 3 agosto AdF chiuderà durante la notte la distribuzione idrica servita dal serbatoio di Contignano, così da garantire il riempimento. Al momento della riapertura potranno verificarsi temporanee problematiche causate dall’ingresso di aria nelle condotte e occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua.I tecnici di AdF monitoreranno costantemente la situazione, così da sospendere le chiusure notturne non appena i livelli dei serbatoi rientreranno nelle normali fluttuazioni di questo periodo.L’azienda coglie l’occasione per invitare tutti i cittadini a un uso corretto e consapevole dell’acqua, evitandone gli usi impropri come annaffiare giardini, lavare la macchina o riempire piscine: tali utilizzi tolgono l’acqua agli altri e causano un danno alla collettività.